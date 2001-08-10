В Южно-Сахалинске наркотики рекламируют в виде граффити

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во время очередного рейда специалистами департамента безопасности и контроля областной столице выявлены десятки граффити, рекламирующих наркотические вещества, рассказали ТИА "Острова"в городской администрации.

Наиболее распространенное место нанесения надписей - фасады домов. Как правило, в зашифрованном виде указывается адреса сообществ, где можно приобрести запрещенные к обороту вещества. Обзор доступного Интернет-пространства показал, что по указанным ссылкам функционирует ряд Telegram-групп с большим количеством подписчиков. В указанных группах предлагаются к приобретению наркотические средства.

Антинаркотической комиссией Южно-Сахалинска информация о выявленных фактах направлена в УМВД России по г. Южно-Сахалинску с целью привлечения правонарушителей к предусмотренной законом ответственности и ограничения работы Telegram-каналов.

О необходимости удаления граффити информированы управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома. В случае не принятия УК своевременных мер материал муниципального контроля будет направлен в государственную жилищную инспекцию Сахалинской области.

Как пояснил и.о. руководителя ГЖИ Сахалинской области Константин Истомин управляющие компании не принимающие меры по удалению и закрашиванию граффити - нарушают лицензионные требования и могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст 14.1.3 КоАП, которой предусмотрен штраф на юридическое лицо до 300 тысяч рублей.

Южносахалинцев просят сообщать о фактах вандализма и порчи имущества в виде нанесения граффити в УМВД России по городу Южно-Сахалинску по телефону дежурной части 8(4242) -789-405.