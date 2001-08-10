На Сахалине от ковида умерла 16-летняя девушка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница села Ясное 31 июля была переведена в инфекционный госпиталь Долинска из Тымовской ЦРБ, рассказали ТИА "Острова" в регионалном правительстве.

- Врачи делали все возможное для спасения девочки, - сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. - А накануне даже появилась небольшая надежда на улучшение. Но, к сожалению, инфекция оказалась сильнее, и детский организм не справился. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким девочки. Правительство Сахалинской окажет помощь семье.

Несмотря на принимаемые со стороны медицинского персонала все необходимые меры и варианты возможного лечения, включая телемедицинские консультации со специалистами федерального центра, состояние пациентки ухудшалось, перейдя в терминальную стадию.

- Девочка поступила в крайне тяжелом состоянии - 80 процентов поражения легких, - прокомментировал главный врач ЦРБ Долинска Валерий Шарыкин. - Все эти дни пациентка находилась на искусственной вентиляции и интенсивной терапии. Лечение осложнялось еще и врожденным тяжелым заболеванием.