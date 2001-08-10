Тихоокеанское
информационное агентство
6 Августа 2021
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15:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Два подростка на Сахалине украли велосипеды

Два подростка на Сахалине украли велосипеды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 29-летней жительницы райцентра о краже принадлежащих ей двух велосипедов, общей стоимостью 26 тысяч рублей,  рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного по горячим следам установили личности граждан, причастных к данному деянию. Ими оказались двое подростков 14 и 15 лет.

Выяснилось, что в ночное время подростки беспрепятственно проникли в подъезд дома, где проживает заявительница, откуда похитили транспортные средства. Позже оперативники изъяли похищенное, и вернули законной владелице.

Возбуждено уголовное дело.

 

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