18-летний сахалинец начал свой водительских стаж с пьяной езды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Следственного отдела ОМВД России по городскому округу "Долинский" возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя. Молодой человек подозревается в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, - рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 27 июня в ночное время фигурант, не имея права управления транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль легкового автомобиля и направился из Долинска в посёлок Быков.

По пути следования мужчина не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. В автомобиле находился пассажир, который пострадал больше всего. У него диагностированы телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

В ходе разбирательства виновник аварии уверял, что причиной дорожно-транспортного происшествия стала имеющееся неисправность автомобиля. Однако проведенная экспертиза опровергла его доводы - транспортное средство было абсолютно исправно, а виной стали его неосторожные действия.

При этом, отделом дознания также возбуждено уголовное дело в отношении него по статье 264.1 УК РФ - управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. В настоящий момент расследование продолжается.