Из-за сплетен сахалинец переломал "обидчику" ребра и пальцы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску из приемного покоя одной из больниц областного центра поступило сообщение, что медиками оказана помощь 49-летнему местному жителю. У мужчины диагностирован переломы ребер, пальцев кисти и другие телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого и задержали его. Им оказался 51-летний местный житель.
Как выяснили полицейские, злоумышленник, испытывая личную неприязнь к потерпевшему, вызвал его на встречу. Фигуранту не понравилось то, что его оппонент рассказывает про него общим знакомым и решил проучить потерпевшего. Состоявшийся между ними конфликт перешел в потасовку. В какой-то момент подозреваемый достал принесенный с собой черенок и умышленно нанес гражданину несколько ударов, после чего бросил потерпевшего и скрылся с места преступления.
По данному факту Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
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