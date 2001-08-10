"Единая Россия" и правительство России подвели промежуточные итоги работы по народной программе партии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Центральным итогом совместной законотворческой работы стала подготовка и корректировка федерального бюджета, отметил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами "Единой России" в преддверии отчёта кабмина в нижней палате парламента.
Он особо отметил конструктивную и экспертную роль фракции "Единой России", поправки которой позволили дополнительно направить свыше 174 миллиардов рублей на социально значимые направления. В их числе: усиление поддержки семей с детьми, помощь участникам СВО и их родным, ускорение капремонта школ, обновление инфраструктуры в научных организациях, продолжение газификации, строительство дорог, благоустройство сельских территорий.
"Многое также делается в рамках реализации народной программы. Десятки поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов - это объекты, которые в первую очередь повышают качество жизни людей. Работа ведётся в тесной координации с правительством при плотном сотрудничестве с регионами. Такой подход в полной мере представляет интересы людей и отвечает на их запросы", - подчеркнул глава кабмина.
Отдельно остановившись на поддержке участников специальной военной операции и их семей, Михаил Мишустин напомнил, что "Единая Россия" инициировала целый пакет законов, расширивших социальную защиту бойцов.
"Среди предложений, уже ставших законами, - возможность близким участников СВО взять дополнительный отпуск при необходимости. правительство поддержало и решение о бесплатном проезде к месту военно-врачебной экспертизы для военнослужащих", - сказал премьер-министр.
Закреплены льготы для детей военнослужащих после достижения совершеннолетия, введены льготы по госпошлине, а вернувшимся бойцам предоставлено право на бесплатное второе среднее профессиональное образование для трудоустройства.
"Госдума много внимания уделяет вопросам обучения и подготовки кадров. Например, выполняя поручение президента, сообща с вами, предоставили абитуриентам больше возможностей для поступления на бюджетные места. Заказчиками целевого обучения теперь могут стать системообразующие крупные предприятия страны, также сельхозпредприятия, резиденты свободных экономических зон новых территорий", - пояснил он.
Также Михаил Мишустин отметил роль партии в других сферах: это и защита от навязанных платных подписок, и поддержка самозанятых, и совершенствование миграционного законодательства. По инициативе "Единой России" разработан и поддержан законопроект о введении передвижных аптечных пунктов для улучшения доступности лекарств.
В свою очередь, руководитель фракции "Единой России" Владимир Васильев отметил, что приоритетом в работе остаётся поддержка участников специальной военной операции и их семей.
"С начала 2022 года принято 154 закона, из них 30 - в прошлом году. Эта совместная работа важна и ценна", - подчеркнул Владимир Васильев.
В сложных экономических условиях Госдума большинством голосов приняла федеральный бюджет. За него проголосовали 349 депутатов.
"Принять бюджет таким количеством голосов в сложнейшей обстановке - важно. И это говорит о том, что у нас большой потенциал доверия в обществе и доверия у правительства. Мы, безусловно, должны его умножать", - заявил руководитель фракции.
Вместе с бюджетным пакетом "Единая Россия" поддержала изменения в налоговом законодательстве и выстроила постоянный парламентский контроль за адаптацией бизнеса к новым экономическим условиям.
Прорабатывается вопрос и о выплате многодетным семьям единого пособия в случае, когда доход семей превышает установленные критерии.
Отдельное внимание фракция уделяет подготовке кадров для высокотехнологичной экономики. Совместно с правительством, научным и образовательным сообществом принят закон об эксперименте в трёх регионах, который позволяет девятиклассникам, поступающим в колледжи, сдавать два экзамена вместо четырёх.
"В конце февраля глава правительства Михаил Мишустин выступит в Госдуме с годовым отчётом. И тот факт, что он загодя встречается, консультируется с думскими фракциями - в первую очередь, конечно, с фракцией "Единой России" - говорит о высоком уровне взаимодействия парламента и правительства по всем приоритетным направлениям. Это касается и выполнения поручений президента, и работы по защите интересов участников спецоперации и членов их семей, и, конечно, нашего взаимодействия в ходе подготовки бюджета страны на ближайшие три года.
Безусловно, вопросов к Михаилу Владимировичу в ходе отчёта будет много - только в прошлый раз их поступило около двухсот. И это показатель именно рабочих отношений, того, что отчёт исполнительной власти перед депутатским корпусом не является формальностью. И ещё мне бы хотелось отметить, что именно "Единая Россия" как партия думского большинства умеет донести до правительства реальные запросы людей, отражённые в Народной программе партии - и Михаил Мишустин неоднократно подчеркнул эффективность нашей совместной законотворческой работы", - отметил депутат Государственной думы от Сахалинской области, член комитета по обороне Георгий Карлов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
09:20 Сегодня Власти Сахалинской области рассказали, как преобразятся острова в 2026 году
10:19 Сегодня Следствие арестовало уроженца Центральной Азии за пропаганду терроризма на Сахалине
09:24 Сегодня За 2025 год жители Сахалина сдали на переработку более 80 тонн вторсырья
08:59 Сегодня "900 дней мужества": молодогвардейцы Поронайска напомнили о блокаде Ленинграда
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
11:26 23 Января Южносахалинец потерял почти 90 тысяч рублей при покупке тепловизора через интернет
18:45 23 Января Строительство пешеходного моста через реку Лютогу выходит на новый этап
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
Выбор редакции
- 10:28 Сегодня Сахалинская библиотека объявила сбор книг в рамках всероссийской акции
- 09:36 Вчера В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
- 11:15 26 Января На Сахалине открылась выставка новых книг по рыбоводству, кинологии и психологии
- 09:21 26 Января На Сахалине на утро 26 января закрыты для движения два участка дорог
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?