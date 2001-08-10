"Единая Россия" запустила всероссийский фотоконкурс объектов инфраструктуры, созданных по народной программе партии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
До 1 марта 2026 года на сайте «естьрезультат.рф» любой желающий может подать заявку на участие.
Конкурс проводится в пяти номинациях: «Импульс развития», «Родина вдохновения», «Будущее в наших руках», «Комфортная жизнь», «Территория возможностей». Выбрав нужную, участник загружает фотографию с кратким пояснением.
Принимаются снимки новых или реконструированных школ, детских садов, больниц, культурных центров и библиотек, благоустроенных парков и скверов, дворов и спортплощадок, новых автобусов и дорог, современных предприятий и научных центров.
Открытое онлайн-голосование пройдёт на сайте с 1 февраля по 15 апреля 2026 года. Торжественное награждение состоится 15 мая в Москве. Победители получат ценные призы, а их работы представят на региональных выставках, которые пройдут с 1 мая по 15 июня.
Как отметил депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия» Георгий Карлов, в нижней палате Федерального собрания регулярно проходят разнообразные фотовыставки, но такая — с объектами, построенными в рамках Народной программы — вызовет у россиян повышенный интерес.
«Самое главное, что Сахалину есть что показать на этой выставке. Я призываю всех активно участвовать в конкурсе. Идете в „Волну“ по карте сахалинца — сфотографируйте „Волну“. Заселились в новое общежитие СахГУ — покажите, как на острове живут студенты!» — призвал Геогий Карлов.
