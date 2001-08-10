Своё 20-летие отметила «Молодая Гвардия Единой России»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональные отделения организации открыты во всех субъектах страны, в том числе – в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Ежегодно МГЕР проводит несколько десятков тысяч мероприятий федерального, регионального и муниципального уровней.

Своими реальными делами и инициативами, стремлением деятельно участвовать в решении важнейших общенациональных задач «Молодая Гвардия Единой России» заслужила высокий авторитет и признание, подчеркнул Президент Владимир Путин в поздравлении участникам праздничных мероприятий, посвящённых 20-летию создания МГЕР.

За минувшие годы организация прошла большой путь, заняла достойное место в ряду молодёжных объединений страны, отметил Глава государства.

«Представители «Молодой Гвардии» плодотворно трудятся в органах власти, в экономике и социальной сфере, активно включаются в партийную работу «Единой России», в реализацию востребованных патриотических, волонтёрских, благотворительных, просветительских проектов», — говорится в приветствии, которое зачитал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на Всероссийском образовательном слёте МГЕР.

Президент отметил ответственную гражданскую позицию и действенную помощь, которую молодогвардейцы оказывают участникам и ветеранам специальной военной операции, их семьям и жителям исторических регионов.

«Особые слова благодарности — молодогвардейцам, которые сегодня на передовой, плечом к плечу с боевыми товарищами героически защищают Отечество. Уверен, что и впредь «Молодая Гвардия Единой России» будет укреплять свой созидательный потенциал, привлекать в свои ряды энергичную, неравнодушную молодёжь. Желаю вам всего самого доброго!» — поздравил Владимир Путин.

В свою очередь Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что за такой большой и очень важный для страны отрезок времени молодёжное крыло партии заняло своё, особое место в российской политике.

«Организация стала для тысяч юношей и девушек действительно настоящей школой патриотизма. Вы делаете сейчас самое главное, чтобы сохранить особые, священные для нас ценности и традиции: помогаете молодёжи обрести правильные ориентиры в жизни. Помогаете, по сути, своим примером. Любовь к Родине – это конкретные дела. Это активная работа, чтобы страна развивалась во благо Отечества, её граждан. И самое главное, что «Молодая Гвардия» доказывает это своим примером ежедневно. В том числе, конечно, и теми гуманитарными проектами, гуманитарной миссией, которую «Молодая Гвардия» ведёт. Молодогвардейцы поддерживают наших бойцов. В поздравлении Президента об этом говорилось, и я ещё раз хочу это отметить — поддерживают наших бойцов, которые сейчас на передовой», — сказал он.

Не менее важно то, что активисты МГЕР делают, восстанавливая мирную жизнь в прифронтовых территориях, отметил Председатель «Единой России».

«В волонтёрской работе приняли участие уже более 6,5 тысяч человек. Наша особая гордость – это молодогвардейцы, которые пошли добровольцами на специальную военную операцию. Вместе с ребятами из «Волонтёрской Роты» это более 300 человек. Ещё раз хочу им выразить искреннюю благодарность. Очевидно, что все эти ребята — достойные продолжатели дела, которые вели их родственники, близкие люди, деды, прадеды — Герои прошлых лет. И они, безусловно, пользуются заслуженным авторитетом среди своих соратников. И не только внутри «Молодой Гвардии», конечно, а среди вообще всех ровесников. Наша задача — вместе с теми, кто сейчас на передовой, приближать Победу», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Председатель «Единой России» поручил молодогвардейцам подключаться к реализации проектов, которые обеспечивают социальные лифты для молодёжи.

«У нас сегодня задача думать о будущем, обеспечивая технологический суверенитет нашей страны, чтобы она была действительно независимой, сама выбирала путь развития, создавала сильную экономику, производила собственное оборудование, станки и беспилотники — те же, которые мы уже делаем, возможно, лучше, чем другие страны. Для этого необходимы новые материалы, микро- и макроэлектроника, химические, биотехнологические и медицинские технологии. Это задел на будущее, и этим тоже очень важно заниматься. Для этого нужно поддерживать профессиональное развитие молодых людей и формировать высококвалифицированный кадровый резерв в разных отраслях», — подчеркнул он.

Дмитрий Медведев отметил, что организация служит надёжным кадровым резервом партии, и в этом году более 200 представителей «Молодой Гвардии» стали депутатами по итогам ЕДГ-2025.

«Немаловажно, что многие из них, из вас, сумели превзойти на выборах более опытных политиков. Это показатель огромного потенциала нашей молодёжи. В следующем году нас ждут большие выборы, выборы в Госдуму. Ваша задача — активно включиться в проведение избирательной кампании», — сказал он.

«Молодая Гвардия» сумела доказать, что молодёжь способна думать о будущем, добавил Дмитрий Медведев.

«Не просто учиться или развлекаться, а думать о будущем. Строить это будущее собственными руками. Сражаться на передовой, работать добровольцами, получать новые знания, становиться настоящими профессионалами, настоящими гражданами большой, великой страны, отдавать все силы на благо Родины. Спасибо вам за ежедневный труд, за преданность общему делу», — сказал он.

В заключение Дмитрий Медведев заявил: истекшие 20 лет показали, что решение о создании «Молодой Гвардии Единой России» было абсолютно верным.

«Я прямо скажу — в самые трудные периоды истории нашей страны, в самую трудную годину, в самые сложные временные отрезки «Молодая Гвардия» действительно вышла на передовую. Вы потом и кровью доказали то, что вы — настоящие сыны и дочери нашего Великого Отечества. Я поздравляю вас с 20-летием. Вы — молодцы. Ну, а Победа — Победа за нами!» — резюмировал Председатель партии.

«Для нашего региона и страны юбилей «Молодой Гвардии» — важный день. Мы видим, как растет движение: молодежь становится активнее, увереннее и профессиональнее. «Молодая Гвардия» сегодня — это реальная опора президента Владимира Путина и губернатора Валерия Лимаренко на местах, это команда, которая делает конкретные дела и показывает пример патриотизма и ответственности», — отметила руководитель Сахалинского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России», депутат городской думы Южно-Сахалинска София Ковалева.

Также депутат добавила, что для Сахалинской области участие в федеральных площадках — возможность усиливать наш регион новыми кадрами, идеями и проектами. Для этого следует помогать молодым людям развиваться в их профессиональных сферах, таким образом сформировав кадровый резерв из высококвалифицированных специалистов в различных областях науки и промышленности.