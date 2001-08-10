Активисты партпроекта представили социально значимые инициативы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Активисты партпроекта представили социально значимые инициативы, которые предстоит запустить или масштабировать по всей стране.
На площадке Национального центра «Россия» собрались более 700 человек: это председатели региональных общественных советов, координаторы и активисты партпроекта из 89 регионов страны, политики, депутаты, представители общественных объединений и эксперты.
Форум посвятили актуальным вопросам консолидации женского сообщества, участию женщин в реализации национальных целей развития страны, женской роли в решении политических, социальных и общественных задач. В центре внимания оказались вопросы поддержки женского лидерства во всех сферах общественной жизни, развитие профессионального потенциала, гармоничное совмещение материнства и занятости, вовлечение женщин в высокотехнологичные отрасли и науку, их активное участие в законотворческой деятельности и предпринимательстве.
Абсолютное большинство тем, которые находятся в сфере внимания «Женского движения Единой России», отражены в народной программе, заявил Председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании форума.
«Вы должны рассказывать о том, чем занимаетесь, поскольку именно рассказывая о том, чего мы добились, а мы в общем и целом добились немало в реализации народной программы, мы тем самым прокладываем себе дорогу в будущее», – подчеркнул он.
Дмитрий Медведев отметил значение Женских клубов, которые организует «Женское движение Единой России». В них обсуждают самые сложные и важные для страны вопросы, такие как здоровье, материнство, детство, женское предпринимательство. Важна их роль и в поддержке фронта и семей военных.
«Эта деятельность вызывает максимальное уважение. Это не только партийный приоритет, мы с вами понимаем, сейчас вся страна этим занимается. Но, тем не менее, для жён, матерей, дочерей, сестёр наших бойцов это возможность действительно разделить переживания за своих близких», – уверен Председатель партии.
Дмитрий Медведев поручил «Женскому движению Единой России» принять участие в формировании новой народной программы партии, в которой важно учесть предложения, которые поступают от женского актива.
«Я очень рассчитываю, что вот все вы, все, кто присутствуют в этом зале, этим будете самым внимательным образом заниматься. Форум – хорошая возможность поделиться своими разработками, практиками, просто пообщаться, поговорить о проблемах, о том, что является главным сегодня. Мы понимаем, что главное для всех нас и для женщин, для всех семей – это Победа», – отметил он. Дмитрий Медведев также поддержал предложение о расширении Женской политшколы «Единой России», участие в которой предоставляет набор навыков, необходимый, в том числе, в государственном управлении.
«Обострённое чувство справедливости создаёт для всего женского корпуса «Единой России» уникальные возможности. Вы помогаете всем и в самых разных ситуациях. И делаете это именно по зову сердца. И мне кажется, в этом ценность присутствия женщин в активе нашей общероссийской партии. Поэтому идея о том, чтобы расширить Женскую политшколу, заниматься этим более многообразно и более активно, я безусловно поддерживаю и прошу моих товарищей из исполнительного комитета и Генсовета обратить на это внимание», — сказал Председатель «Единой России».
Секретарь Генсовета Владимир Якушев отметил, что в 2026 году предстоит большая работа, в том числе, при подготовке к ЕДГ-2026 и созданию новой народной программы «Единой России». Организовать её можно на площадке женских клубов. «Мы должны собрать все необходимые инициативы и провести фокус-группы. Обратная связь нам необходима, чтобы документ, с которым мы потом пойдём на выборы, отвечал запросам людей, был понятным, конкретным и написан обычным человеческим языком», – пояснил он.
Владимир Якушев подчеркнул, что позиция активисток партпроекта важна при принятии решений на всех уровнях, в том числе – на государственном.
«Ваше мнение, ваша активность – это принципиально важный элемент для того, чтобы на государственном уровне принимались решения, которые сегодня необходимы. Женщины во многих сферах знают ситуацию изнутри и, естественно, предлагают решения существующих проблем. Наша с вами цель – превратить «Женское движение Единой России» в инфраструктуру поддержки женских инициатив. Вы по факту и так уже это сделали, но необходимо, чтобы ваша инфраструктура развивалась, а те идеи и мысли, которые вы доносите, действительно получали поддержку на самом высоком уровне», – заявил он.
В преддверии 2026 года «Единая Россия» ставит задачу сделать партийный проект максимально полезным для развития регионов и муниципалитетов, заявила сопредседатель общественного совета партпроекта Дарья Лантратова. По её словам, сегодня объединение стало одним из самых масштабных в стране: в его деятельность уже вовлечено более миллиона человек во всех регионах.
«Наша главная задача — находить и поддерживать те самые «бриллианты» на земле. Для этого мы запустили формат стратегических сессий, где собираем обратную связь от людей и предлагаем новые решения в той или иной отрасли. А наша политшкола давно вышла за пределы политики и стала настоящим механизмом объединения и развития актива, фактически платформой для старта и реализации собственных общественных инициатив», – пояснила Дарья Лантратова.
Ежедневно проходит более тысячи мероприятий объединения, рассказала координатор партпроекта, депутат Госдумы Наталия Полуянова. «Три года назад мы начинали как инициатива, сосредоточенная на приграничных регионах и ориентированная на социально-гуманитарную поддержку. С тех пор это направление стало ключевым, а по всей России появились швейные мануфактуры и волонтёрские объединения, оказывающие помощь фронту», – подчеркнула она.
«Женское движение» помогает участникам СВО вернуться к полноценной жизни, окружить вниманием вернувшихся бойцов и их семьи, подчеркнула Герой России, финалист проекта «Лидеры России» Людмила Болилая.«Очень важно не растерять энергию, которую мы накопили, а направить её на восстановление будущего, на создание будущего», — сказала она. Нужно сделать так, чтобы общество понимало, что помощь «Единой России» — норма.
«Пройдя пусть и небольшой, но путь войны, я сама на себе ощутила эту помощь и поддержку. Это драгоценный стимул к Победе и возвращению домой живыми. И бойцы, которые возвращаются с фронта, их матери, которые ждут, их жёны — именно они необходимы в органах государственной власти. Это люди, которые не подведут и не предадут. Это люди, за которыми хочется идти. Я думаю, что опытные политики партии «Единая Россия» станут для них наставниками», — сказала Людмила Болилая.
Активистки «Женского движения Единой России» озвучили инициативы, которые хотят реализовать в следующем году по пяти направлениям: «Наставничество», «Семейное здоровье», «Жизнь после Победы», «Женские клубы» и «Женская политика».
В их числе предложение по масштабированию нескольких проектов: проекта «Наставничество»; образовательного проекта для жён и матерей участников СВО с привлечением к его реализации представителей РПЦ; проекта «Женская политшкола» (на площадке партии); программы по социокультурной реабилитации бойцов; программы диспансеризации для детей; продление практики образовательных онлайн-тренингов, направленных на поддержку женского предпринимательства и другие.
«Мероприятие прошло на высшем уровне, собрав множество активных участниц, экспертов и представителей общественности. От Сахалинской области присутствовала я, как координатор партпроекта и Татьяна Рудакова, как председатель общественного Совета. Форум стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов, касающихся роли женщин в современном обществе. В первый день участницы делились успешными практиками, обсудили новые инициативы и проекты, направленные на поддержку женщин в различных сферах жизни», — рассказала председатель Сахалинского регионального отделения Союза женщин России, депутат Сахалинской областной Думы Наталья Коршунова.
По словам депутата, в рамках форума прошли панельные дискуссии. Эксперты обсудили важность равенства возможностей, лидерства и самореализации женщин, вопросы повышения квалификации и профессионального роста, а также меры по поддержке женщин-предпринимателей. Подняли вопросы наставничества и здравоохранения. Регионы России делились своими практиками, а также подвели итоги работы за прошедший год.
«Форум «Женщины, создающие будущее» стал подтверждением ключевой роли женщин в формировании будущего страны. Очень важно то, что наш лидер партии Дмитрий Медведев в своем выступлении высказал уверенность в том, что женщины выбрали правильный путь. Думаю, совместные усилия позволят создать более благоприятные условия для женщин в России и способствовать их активному участию в жизни общества», — заключила Наталья Коршунова.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
17:36 Сегодня Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
10:52 Сегодня Юрий Даценко: от СВО к должности в «Сахалинской нефтяной компании» через программу «Герои Сахалина и Курил»
09:00 Сегодня Росгвардейцы Сахалина изъяли у нарушителей 6 охотничьих ружей
10:17 Сегодня Военнослужащие СВО обучают сахалинских мотострелков штурму укреплений
17:36 Сегодня Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
11:03 9 Октября Сахалинэнерго очистили лед на двух ЛЭП
11:45 9 Октября Резервуары чистой воды водозабора «Южный» обеспечат водой более 65 тысяч жителей
16:07 10 Октября Как боец СВО Александр Богатырев нашел призвание в «Героях Сахалина и Курил»
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
Выбор редакции
- 17:36 Сегодня Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
- 16:53 Сегодня В Поронайске завершают ремонт территории с игровым комплексом и озеленением по улице Сахалинской
- 16:18 Сегодня Благоустройство парка «Заречье» в Аниве вышло на финишную прямую
- 14:52 Сегодня Активисты партпроекта представили социально значимые инициативы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?