Активистки «Женского движения Единой России» внесут вклад в обновление народной программы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Москве проходит Третий всероссийский форум профильного партпроекта «Женщины, создающие будущее».

Участницы «Женского движения Единой России» будут задействованы в формировании новой народной программы партии. Председатель ЕР Дмитрий Медведев подчеркнул, что при создании обновленной редакции ключевого документа необходимо учесть предложения, которые поступают, в том числе, от матерей, жен и огромного женского актива.

— Абсолютное большинство тем, которые находятся в сфере внимания женского движения, отражены в нашей народной программе. Это и понятно, потому что программа общая, она посвящена всей стране. Вы должны рассказывать о том, чем занимаетесь, поскольку именно рассказывая о том, чего мы добились, мы тем самым прокладываем себе дорогу в будущее, — отметил Дмитрий Медведев на Третьем всероссийском форуме партийного проекта «Женщины, создающие будущее».

В свою очередь, секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил, что сбор инициатив для новой народной программы и фокус-группы будут организованы на площадках женских клубов. По его словам, обратная связь необходима, чтобы документ, с которым партия пойдет на выборы в Госдуму в 2026 году, отвечал запросам людей. Владимир Якушев подчеркнул, что позиция партийных активисток очень важна при принятии решений на государственном уровне.

— Женщины во многих сферах создают ситуацию изнутри и, естественно, предлагают решения существующих проблем. Наша с вами цель – превратить «Женское движение» в инфраструктуру поддержки женских инициатив. Вы по факту и так уже это сделали, но необходимо, чтобы ваша инфраструктура развивалась, а те идеи и мысли, которые вы доносите, действительно получали поддержку на самом высоком уровне, — сказал секретарь Генсовета партии.

Также он добавил, что по итогам ЕДГ-2025 порядка 31% мандатов получили женщины, участвовавшие в выборах от ЕР — в прошлом году их было 28%. В заксобраниях регионов число женщин-депутатов — 19%, в административных центрах — 24%.

— Если мы говорим о муниципальном цикле, здесь почти половина – 48% – женщины. При этом среди секретарей первичных отделений у нас на сегодняшний день женщины составляют 69%, — привел цифры Владимир Якушев.

Главные причины, по которым женщины идут в политику, часто имеют конкретную социальную основу. Им важно навести порядок в своем непосредственном окружении. Таким мнением на пленарном заседании форума поделилась координатор «Женского движения ЕР» в Воронежской области Марина Андрейчук.

— Чтобы решать даже самые простые насущные вопросы надо четко понимать структуру изнутри, как и что работает, как правильно общаться с чиновниками, в какие программы входить. И, конечно же, надо четко понимать, как объединять людей и достигать результатов. Мы приходим не управлять, а решать, — заключила она.