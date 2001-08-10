Вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев награжден благодарностью Президента РФ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Высокую награду в торжественной обстановке вручил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, отметив значительный вклад Дмитрия Хайбриева в успешную подготовку и проведение в региональной столице целого ряда социально значимых мероприятий, которые собрали около 120 тысяч жителей и гостей города. Особое место среди них заняли торжества, посвященные 80-летию Великой Победы и окончанию Второй мировой войны.

- Благодарность Президента — заслуженная оценка труда Дмитрия Хайбриева и, что особенно важно, всего нашего коллектива. Я горжусь тем, что в администрации Южно-Сахалинска работают настоящие профессионалы. Когда каждый человек вкладывает максимум усилий, когда мы работаем как единый слаженный механизм, мы способны решать самые сложные задачи и достигать значимых результатов, - сказал мэр областной столицы Сергей Надсадин.

Частью команды администрации Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев стал в 2016 году. Начав свой путь с должности начальника департамента общественной безопасности и контроля, в 2018 году он возглавил внутриполитический блок.

С марта 2022 года занимает пост вице-мэра, курируя информационную, правовую и внутреннюю политику муниципалитета.