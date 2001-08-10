Вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев награжден благодарностью Президента РФ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Высокую награду в торжественной обстановке вручил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, отметив значительный вклад Дмитрия Хайбриева в успешную подготовку и проведение в региональной столице целого ряда социально значимых мероприятий, которые собрали около 120 тысяч жителей и гостей города. Особое место среди них заняли торжества, посвященные 80-летию Великой Победы и окончанию Второй мировой войны.
- Благодарность Президента — заслуженная оценка труда Дмитрия Хайбриева и, что особенно важно, всего нашего коллектива. Я горжусь тем, что в администрации Южно-Сахалинска работают настоящие профессионалы. Когда каждый человек вкладывает максимум усилий, когда мы работаем как единый слаженный механизм, мы способны решать самые сложные задачи и достигать значимых результатов, - сказал мэр областной столицы Сергей Надсадин.
Частью команды администрации Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев стал в 2016 году. Начав свой путь с должности начальника департамента общественной безопасности и контроля, в 2018 году он возглавил внутриполитический блок.
С марта 2022 года занимает пост вице-мэра, курируя информационную, правовую и внутреннюю политику муниципалитета.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
11:03 9 Октября Сахалинэнерго очистили лед на двух ЛЭП
11:45 9 Октября Резервуары чистой воды водозабора «Южный» обеспечат водой более 65 тысяч жителей
16:07 10 Октября Как боец СВО Александр Богатырев нашел призвание в «Героях Сахалина и Курил»
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
Выбор редакции
- 17:42 Вчера На Сахалине определили лучших в гонках с препятствиями
- 16:56 Вчера Сахалин укрепляет лидерство в спортивном туризме России
- 16:25 Вчера Сбережения дальневосточников в ВТБ выросли на 6% за девять месяцев
- 15:53 Вчера Вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев награжден благодарностью Президента РФ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?