«Единая Россия» провела Всероссийский форум сторонников «Единой России»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В форуме в учебно-образовательном кластере «Ломоносов» в Москве приняли участие руководители и представители различных НКО, победители всероссийского конкурса гражданских инициатив партии, председатели и сопредседатели региональных советов сторонников «Единой России», эксперты.

В приветствии гостям Председатель партии Дмитрий Медведев сообщил, что партнёрами «Единой России» являются более 11 тысяч некоммерческих организаций. Они работают в очень разных сферах, но их объединяет благородное стремление помогать людям.

По его словам, «Единая Россия» искренне ценит то, что делают НКО, вместе с ними решает самый широкий круг задач — от помощи фронту до патриотической работы с молодёжью.

«Благодаря усилиям сторонников партии создана сеть центров поддержки гражданских инициатив, действует образовательный проект «Университет HKO», проводится всероссийский конкурс лучших общественных проектов. Для «Единой России» очень важен этот опыт. Будем и впредь активно содействовать укреплению институтов гражданского общества в нашей стране. И, конечно, работать вместе с вами над реализацией востребованных временем инициатив. Уверен, что форум станет площадкой для интересных и содержательных дискуссий, придаст импульс многим перспективным идеям и начинаниям», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Секретарь Генсовета Владимир Якушев добавил, что «Единая Россия» всегда готова быть партнёром в реализации перспективных и востребованных инициатив.

«Сейчас для суверенного развития государству нужна не только сильная армия и развитая экономика, большое значение имеет сплочённость общества и единство его базовых ценностей. В укреплении этого ценностного единства особая роль принадлежит вам —гражданским активистам, лидерам некоммерческих организаций», — отметил он.

По его словам, «Единая Россия» — тоже часть гражданского общества. В народной программе есть отдельный раздел, посвящённый его развитию.

«Сейчас мы готовим новую редакцию народной программы, с которой партия пойдёт на выборы в 2026 году. Так же, как и в 2021 году, мы открыты для ваших инициатив. Собрать их и передать в партию — задача сторонников», — подчеркнул он.

Владимир Якушев особо отметил, что сторонники «Единой России», НКО примут участие в формировании нового документа, который должен быть коротким, ёмким, понятным и одновременно простым.

«Чтобы в нём было меньше бюрократических оборотов, чтобы каждый гражданин нашей страны, обращаясь к этому документу, мог найти ответы на простые житейские вопросы. И, конечно, когда мы будем описывать то, что волнует сегодня некоммерческие организации, сделать это готовыми предложениями, которые соберут в советах сторонников», — сказал секретарь Генсовета.

Владимир Якушев добавил, что деятельность сторонников «Единой России» показывает, что в России сформировалось новое — суверенное — гражданское общество. Он поприветствовал участие гражданских активистов в политике и пригласил их в свои ряды.

По итогам форума приняли резолюцию, которая содержит несколько блоков, охватывающих основные направления работы, сообщила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Они касаются снижения административной нагрузки и упрощения отчётности для некоммерческих организаций; совершенствования мер поддержки НКО; цифровизации услуг, включая создание на платформе MAX специальных опций для поддержки некоммерческих организаций и благотворительности; защиты исторической памяти; масштабирование деятельность Центра поддержки гражданских инициатив сторонников «Единой России».

«В итоговой резолюции мы учли предложения, прозвучавшие на пленарном заседании и тематических площадках. Попробовали максимально в таком укрупнённом формате представить те запросы, которые от вас услышали, и которые мы, как партия, попробуем помочь решить. Кроме того, у каждого из вас, если вы что-то не успели сказать, озвучить, есть возможность прислать свои предложения. Мы обязательно возьмём их в работу», — резюмировала Ольга Занко.

Напомним, участники форума работали на нескольких тематических секциях, посвящённых защите, развитию и лучшим практикам в сфере гражданского общества, партийному строительству, выстраиванию инфраструктуры НКО. На пленарном заседании обсудили роль общественных инициатив в национальной стратегии развития, фактор «третьего сектора» в общественно-политической устойчивости и развитии страны. Спикерами выступили секретарь Генсовета партии, первый зампред Совфеда Владимир Якушев, зампред Совфеда Инна Святенко, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев и другие.

«Этот формат поддержки гражданских инициатив, идей некоммерческих организаций уже стал традиционным. Он представляет собой реально действующий механизм, позволяющий реализовать проекты в области краеведения, экологии, патриотического воспитания и других. Отрадно, что федеральный центр замечает представителей Сахалинской области — наших земляков ежегодно определяют как финалистов и полуфиналистов. Сахалинцы-победители получают меры поддержки. В частности, на форуме была представлена Дарья Гусакова от некоммерческой организации «Фонд развития» с апробированным проектом историко-краеведческого просвещения сахалинской молодежи. Она лично участвовала в форуме, представляла островной регион, и получила меры поддержки. Думаю, проект будет развиваться и охватит еще больше идей и специалистов», — прокомментировал член президиума регионального политического совета Партии «Единая Россия», председатель Сахалинского регионального совета сторонников, депутат городской Думы города Южно-Сахалинска Сергей Шаров.