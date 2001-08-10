Представители НКО и сторонники «Единой России» примут участие в создании новой редакции народной программы партии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более двух тысяч человек в очном и онлайн-формате объединил форум поддержки гражданских инициатив сторонников «Единой России». Он собрал представителей некоммерческого сектора, гражданского общества, органов власти и экспертного сообщества. Основной темой события стало взаимодействие партии с гражданскими активистами.
В частности, идет подготовка к формированию новой редакции народной программы ЕР. Документ должен быть емким, понятным и с максимальной практической пользой для граждан. Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что партия открыта к предложениям некоммерческих организаций. Также ЕР готова помогать в реализации перспективных и востребованных инициатив.
— Гражданское общество России показывает сейчас свою зрелость, патриотизм, умение сплотиться вокруг общих ценностей и целей. Нас объединяет общность цели. Это суверенное развитие страны и гражданского общества. Благополучие наших соотечественников. Наша Победа в специальной военной операции. Объединив усилия, мы быстрее достигнем этих масштабных целей, — отметил Владимир Якушев.
В своем приветственном слове председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что ЕР ценит взаимодействие с НКО, которые работают в самых разных сферах. Совместно удается решить обширный круг задач — от помощи фронту до патриотической работы с молодежью.
— Будем и впредь активно содействовать укреплению институтов гражданского общества в нашей стране. И, конечно, работать вместе с вами над реализацией востребованных временем инициатив. Уверен, что форум придаст импульс многим перспективным идеям и начинаниям, — заключил Дмитрий Медведев.
По итогам форума была принята резолюция, в которой содержатся положения о снижении административной нагрузки и упрощении отчетности для НКО, совершенствовании мер их поддержки, защите исторической памяти. Кроме того, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала сторонников ЕР принять участие в организации и проведении знаковой акции — Минуты молчания. В 2026 году событие, которое проводится 22 июня в День памяти и скорби, будет особенным: исполнится 85 лет со дня вторжения фашистской Германии на территорию СССР.
— Эта минута молчания соединяет нас с поколением, которое в 1941 году узнало о том, что на страну совершено вероломное нападение. Сегодня она является и оберегом для современной России, подтверждением того, что наши бойцы, участники специальной военной операции, воюя с неонацизмом, по-прежнему защищают мир, добро и справедливость, — сказала Ирина Яровая.
