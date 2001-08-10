"Единая Россия": стартовало голосование за лучшие практики работы с избирателями в рамках конкурса "Народный депутат"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальные депутаты из 58 субъектов РФ представили презентации, в которых детально описали опыт работы со своими избирателями – конкретные реализованные решения и проекты.

«Работа муниципального депутата — это ежедневный диалог с людьми, забота о них и поиск решений, которые делают жизнь в конкретном дворе, районе, муниципалитете лучше. От этого, в том числе, зависит доверие к власти и к «Единой России». Наша общая задача — слышать, помогать воплощать их запросы. В этом помогают представленные на конкурс практики», — подчеркнул секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Отдать голос можно на портале конкурса – за одного или нескольких депутатов из своих муниципалитетов.

Лучшие практики распространят на другие муниципалитеты.

Напомним, конкурс муниципальных депутатов «Народный депутат» проходит в Год муниципального депутата, объявленный на последнем съезде «Единой России». Его цель – выявление и поддержка лучших практик работы с избирателями на муниципальном уровне.

«Сегодня началось голосование за лучшие практики работы с избирателями в конкурсе „Народный депутат“. Это отличная возможность показать, как депутаты могут эффективно взаимодействовать с людьми и решать их проблемы. Работа депутата — это постоянный диалог с жителями, понимание их нужд и поиск решений, которые делают жизнь лучше. Конкурс помогает нам делиться опытом и учиться друг у друга, чтобы улучшить качество работы. Мы в Сахалинской областной думе тесно сотрудничаем с местными властями, чтобы внедрять успешные практики и делать жизнь островитян комфортнее. Наша цель — быть ближе к людям и решать их вопросы быстро и качественно. Приглашаю всех присоединиться к голосованию и поддержать те практики, которые действительно помогают депутатам лучше работать на благо жителей», — отметила заместитель секретаря Сахалинского регионального отделения ВПП «Единая Россия» Елена Касьянова.