Медведев: "Единая Россия" добилась внушительных результатов на выборах-2025
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Предварительные итоги Единого дня голосования-2025 стали ключевой темой совещания «Единой России» с регионами. Как отметили представители партии, кампания, в ходе которой в 81 субъекте РФ определялась судьба более 45 тысяч мандатов и должностей, прошла организованно и с минимальным количеством нарушений.
Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что кандидаты от «Единой России» продемонстрировали внушительные результаты.
- Наши кандидаты выступили весьма и весьма достойно. По информации, которой мы сейчас располагаем, количество нарушений носят минимальный характер, – сказал он.
Уверенный старт перед выборами-2026
По словам Медведева, успешные итоги нынешней кампании свидетельствуют о наличии у «Единой России» серьезного ресурса перед предстоящими выборами в Государственную Думу в 2026 году. Он назвал их важнейшими для партии и заявил, что «Единая Россия» не только примет в них участие, но и будет бороться за победу, рассчитывая на очень высокий результат.
О необходимости немедленно приступать к подготовке к будущим выборам заявил и секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. Он подтвердил, что для партии ЕДГ-2025 сложился положительно: кампания прошла легитимно, а выборы – организованно. На протяжении всех дней голосования работал ситуационный центр партии, куда поступали сигналы о возможных нарушениях. Якушев подчеркнул, что их было не так много, и все они в основном носили технический характер.
– В 2026 году у нас знаковые выборы в Государственную Думу, а также очень большое количество кампаний по выборам в законодательные органы власти, в административные центры, выборы высших должностных лиц. То есть мы с завтрашнего дня с вами уже заходим в серьезную избирательную кампанию. Сделать нужно будет очень много, – отметил секретарь Генсовета ЕР.
Работа в "боевых условиях" и благодарность избирателям
Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что выборы проходили в непростых условиях, которые он охарактеризовал как «фактически боевые». Это касается не только приграничных регионов, но и, в определенной степени, всей территории страны. Председатель партии поблагодарил граждан, которые, несмотря на трудности, проявили активность и пришли на избирательные участки или воспользовались дистанционным голосованием. Также он выразил признательность региональным командам «Единой России» за качественную подготовку кампании.
Также Медведев подчеркнул фундаментальную роль местной власти.
– Власть начинается снизу – с муниципального уровня, регионального уровня, глав субъектов Федерации. Если власть начинает сыпаться – быть беде. Наша страна через это проходила, особенно в 1990-е годы, когда авторитет власти был крайне низкий. И то, что мы сейчас имеем такие результаты, – это результат той большой работы, которую ведете все вы, результат доверия Главе нашего государства Владимиру Владимировичу Путину, тому курсу, который проводит «Единая Россия». Вот это нам нужно обязательно сохранить на будущее, – резюмировал он.
Напомним, в Единый день голосования выборы разных уровней прошли в 81 регионе. Состоялись прямые выборы губернаторов 20 субъектов, депутатов 11 заксобраний, 25 дум административных центров. Также прошли избирательные кампании в органы местного самоуправления.
Для наблюдения за ходом голосования «Единая Россия» развернула федеральный и региональные ситуационные центры, а также подготовила 60 тысяч наблюдателей. В целом по стране было задействовано более 49 тысяч участковых и 1600 территориальных избирательных комиссий.
