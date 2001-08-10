Россияне выбрали объекты для благоустройства в рамках программы ЕР и Минстроя РФ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Завершилось V Всероссийское голосование за объекты благоустройства и дизайн-проекты их обновления, которое длилось с 21 апреля по 12 июня. Его ежегодно проводят партия «Единая Россия» совместно с Минстроем РФ по программе «Формирование комфортной городской среды». В этом году проект собрал рекордное число участников — свой выбор сделали более 16,5 миллионов человек из 1667 муниципальных образований 88 субъектов страны и города Байконур.
— Неравнодушие к будущему своих населенных пунктов позволяет не просто решать вопросы с благоустройством, но и включать в перечень благоустройства те или иные проекты по пожеланиям жителей, создавать новые комфортные общественные пространства. Процесс формирования комфортной городской среды стал по-настоящему народным, — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
В областном центре Сахалина в рамках предварительного отбора было определено 11 территорий, которые участвовали в голосовании. Это наибольшее число объектов по сравнению с предыдущими годами.
– Только вместе мы можем позитивно повлиять на развитие города, сделать Южно-Сахалинск еще более комфортным, – прокомментировала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска Яна Ермакова.
Отметим, перечень территорий был сформирован с учетом предложений горожан. В него вошли, в том числе, такие объекты, как сквер «Свайное поле», набережная ручья Пригородный, бульвар южнее улицы имени Б. Полевого в селе Дальнее, территория озера, расположенного в районе пересечения улиц Депутатской и Лесной в селе Березняки и другие.
В этом году значительную работу проделали более 170 тысяч волонтеров, задействованных в организации проекта — они помогли привлечь порядка 60% голосов по всей России. Также было проведено широкое информирование населения: по партпроекту ЕР «Городская среда» прошло около тысячи встреч с общественностью.
Всего на голосование было представлено порядка 6 тысяч объектов. Как отметил политконсультант, директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов, это демонстрирует, насколько гибкой и адаптивной стала программа: она охватывает разнообразные территории и позволяет учитывать локальные особенности. При этом инициатива не спускается сверху в готовом виде, а формируется на основе предпочтений жителей.
— Более 16,5 млн голосов — это не просто статистика, это показатель высокого уровня вовлеченности граждан и их реальной сопричастности к процессу благоустройства, — добавил он.
Программа «Формирование комфортной городской среды» проводится правительством с 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. В ее основе лежит профильный партийный проект «Единой России» «Городская среда». Благоустройство общественных территорий в регионах страны — важное направление работы по реализации положений народной программы партии.
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