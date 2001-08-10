Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отдать свой голос за территорию, которую обновят в 2026 году, можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также с помощью волонтёров. Голосование продлится до 12 июня.

«Активно голосуют жители Кемеровской области, Санкт-Петербурга, Югры, Башкирии, Бурятии, Крыма, Марий Эл, Свердловской и Тульской областей, Сахалина, Чечни, Пермского края. Отдельно отмечу, что высокое вовлечение жителей в процедуру отбора объектов благоустройства показывают прифронтовые Белгородская и Курская области», — акцентировал секретарь Генсовета «Единой России».

Ежегодно в проведении голосования оказывают содействие волонтёры «Единой России» — они помогают жителям сделать выбор на электронной платформе ФКГС.

Владимир Якушев напомнил также, что в основе программы «Формирование комфортной городской среды» проект «Единой России» «Городская среда». Реализация ФКГС — одно из положений народной программы партии.

«Совместными усилиями нам уже удалось благоустроить более 110 тысяч общественных и дворовых территорий, из них 72 тысячи — это дворы. Также прошло десять конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды. А всего в реализации проекта за пять лет приняли участие около 40 миллионов граждан», — отметил Владимир Якушев.

Процесс голосования устроен максимально просто. Сделать выбор может каждый россиянин старше 14 лет.

«Уже 12 июня завершится голосование за объекты благоустройства. Оно позволит выбрать территории, которые благоустроят на Сахалине и Курилах уже в следующем году. Выбор большой — 56 отличных объектов. Голосование за новые общественные пространства стало примером того, как мнение и выбор каждого из нас определяет будущий облик наших городов и сел», - рассказал председатель общественного совета партийного проекта «Городская среда» Владислав Грохольский.

Напомним, в рамках Народной программы партии «Единая Россия» на Сахалине и Курилах ведется работа по благоустройству общественных пространств, скверов и парков.