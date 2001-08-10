Сергей Надсадин поздравил сопредседателя ВАРМСУ Ирину Гусеву с высокой государственной наградой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Указом Президента Российской Федерации сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева удостоена Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поздравил Ирину Михайловну, подчеркнув её выдающуюся роль в укреплении местного самоуправления.

– Эта высокая государственная награда является заслуженным признанием многолетнего труда Ирины Михайловны, колоссального вклада ВАРМСУ в становление и развитие всей системы местного самоуправления нашей страны. Деятельность Ассоциации направлена на повышение эффективности муниципального управления и распространение лучших практик между регионами и федеральным центром. Для Южно-Сахалинска особенно ценны внимание и поддержка профессионалов столь высокого класса, – отметил глава города.

Южно-Сахалинск на протяжении многих лет активно участвует в работе ВАРМСУ. В рамках этого взаимодействия экспертная поддержка Ирины Гусевой и её глубокое понимание муниципальных вопросов способствуют реализации важных городских инициатив и проектов, укреплению международных связей, что открывает новые возможности для областного центра.

Знаковым событием для города стало проведение в областном центре регионального дня II Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ», объединившим представителей почти всех регионов страны. Южно-Сахалинск представил свои наработки в проектном управлении и цифровой трансформации. Не менее важным направлением работы ВАРМСУ является Всероссийская муниципальная премия «Служение», которую Ассоциация второй год организует для выявления и поддержки инициатив, призванных улучшить жизнь граждан. Вектор этому движению задает сопредседатель ассоциации Ирина Гусева. В этом году со всех российских регионов было подано рекордное количество заявок – более 40 тысяч, в том числе 31 проект – из Южно-Сахалинска.