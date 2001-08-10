Михаил Шувалов: "Наш кандидат Валерий Лимаренко уверенно победил всех соперников"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«На Сахалине и Курилах завершилось трехдневное голосование. Островитяне выбирали губернатора Сахалинской области и депутатов городской думы города Южно-Сахалинска, а также районных собраний Невельского и Ногликского городских округов.
Для Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия» это был серьезный вызов - необходимо было провести предварительное голосование, определить вместе с жителями самых достойный кандидатов, выдвинуть их, помочь провести избирательные кампании каждому нашему кандидату.
Эта масштабная работа позади. «Единая Россия» подтвердила свое лидерство! Наши кандидаты заняли абсолютное большинство мест в районных собраниях. Наш кандидат, секретарь регионального отделения партии Валерий Лимаренко уверенно победил всех соперников и во второй раз избрался на должность губернатора Сахалинской области. Люди нам доверяют, ведь «Единая Россия» проводит политику реальных дел.
Это касается поддержки наших военных на передовой, особого внимания к социально незащищенным слоям общества, и, конечно же, реализации «Народной программы». Именно системная и кропотливая работа является единственной опорой, которая позволяет реализовать задуманное и уверенно смотреть в будущее.
Именно благодаря заботе о людях, защите их интересов, уважении к голосу каждого рейтинг «Единой России» и нашего секретаря находятся на таком высоком уровне. Хочу поблагодарить всех партийцев за работу. Вместе мы сила!», - сказал руководитель регионального исполкома Партии «Единая Россия» Михаил Шувалов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
- 10:31 Сегодня Роль клиник в социальной адаптации пациентов после лечения алкоголизма
10:13 Сегодня Технологическое образование сахалинских школьников станет еще интереснее
08:57 Сегодня На Сахалине стали известны медалисты соревнований среди ветеранов ВОВ и "Детей войны"
11:50 Сегодня При строительстве проекта "Анива" будет создано 120 новых рабочих мест
09:33 2 Сентября Ново-Александровск отметил 140-летие
12:05 3 Сентября Сахалинцы встретились с писателем и земляком Федором Константиновым
09:54 2 Сентября Сахалинцев приглашают на выставку, посвященную творчеству Михаила Шолохова
12:46 2 Сентября В Южно-Сахалинске 3 сентября будет ограничено движение транспорта
09:45 12 Августа Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
- 03:14 19 Августа Доставка негабаритных грузов из Китая: виды и особенности перевозки
16:10 29 Августа Сахалинским предпринимателям стал доступен маркетплейс услуг для бизнеса
14:12 30 Августа Три тысячи муаровых лент раздали в Южно-Сахалинске в канун 3 сентября
Выбор редакции
- 13:57 Сегодня Жители Сахалинской области отправили 950 посылок для мобилизованных в зону СВО
- 10:15 6 Сентября Южносахалинцев приглашают приобрести свежую камбалу
- 11:06 5 Сентября Сахалинцам рассказали, как правильно утилизировать растительные отходы
- 16:25 4 Сентября На Сахалине состоится конкурс профессионального мастерства "Лучший пахарь-2024"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?