Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«На Сахалине и Курилах завершилось трехдневное голосование. Островитяне выбирали губернатора Сахалинской области и депутатов городской думы города Южно-Сахалинска, а также районных собраний Невельского и Ногликского городских округов.

Для Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия» это был серьезный вызов - необходимо было провести предварительное голосование, определить вместе с жителями самых достойный кандидатов, выдвинуть их, помочь провести избирательные кампании каждому нашему кандидату.

Эта масштабная работа позади. «Единая Россия» подтвердила свое лидерство! Наши кандидаты заняли абсолютное большинство мест в районных собраниях. Наш кандидат, секретарь регионального отделения партии Валерий Лимаренко уверенно победил всех соперников и во второй раз избрался на должность губернатора Сахалинской области. Люди нам доверяют, ведь «Единая Россия» проводит политику реальных дел.

Это касается поддержки наших военных на передовой, особого внимания к социально незащищенным слоям общества, и, конечно же, реализации «Народной программы». Именно системная и кропотливая работа является единственной опорой, которая позволяет реализовать задуманное и уверенно смотреть в будущее.

Именно благодаря заботе о людях, защите их интересов, уважении к голосу каждого рейтинг «Единой России» и нашего секретаря находятся на таком высоком уровне. Хочу поблагодарить всех партийцев за работу. Вместе мы сила!», - сказал руководитель регионального исполкома Партии «Единая Россия» Михаил Шувалов.