Тихоокеанское
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16:54, | Новости политики Сахалина и Курил

За ходом выборов Губернатора Сахалинской области в Поронайском городском округе следили общественные наблюдатели

За ходом выборов Губернатора Сахалинской области в Поронайском городском округе следили общественные наблюдатели

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За ходом выборов Губернатора Сахалинской области в Поронайском городском округе следили общественные наблюдатели.
 
Они прошли специальное обучение и наблюдали за прозрачностью и честностью избирательного процесса на участках.
 
Среди наблюдателей - Екатерина Шендрик. Екатерина работала на участке в селе Восток.

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