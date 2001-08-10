Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах совершенствуют навыки вождения в сложных условиях местности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах совершенствуют навыки вождения в сложных условиях местности.

На специально подготовленных танкодромах и автодромах армейского корпуса ВВО продолжаются занятия с военнослужащими по вождению многоцелевых легкобронированных тягачей (МТЛБ), а также автомобильной техники высокой проходимости.

Под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО, военнослужащие преодолевали минно-взрывные заграждения, колейный мост, противотанковый ров, подъёмы, спуски и другие, естественные и искусственные преграды.

Перед практическим этапом занятий военнослужащие изучили особенности движения по песку, полевым, лесным, глинистым и другим дорогам, имеющим глубокую колею, а также преодоление оврагов и болот в условиях ограниченной видимости.

Согласно выполняемым нормативам механики-водители должны были пройти все препятствия без остановок, не задевания ограничительных столбов.