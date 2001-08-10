Сергей Надсадин и Валерий Лимаренко встретились с жителями Дальнего

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе мероприятия, которое продлилось более двух часов, были затронуты десятки тем. Они касались благоустройства, дорог, медицины, газификации и иных вопросов.

Встреча состоялась в МБУ «Дальненский дом культуры». В своем выступлении мэр Сергей Надсадин отметил основные направления развития планировочного района. Ключевые задачи - социальная поддержка, создание современной и комфортной городской среды, строительство жилья, школ и детских садов.

- Район активно развивается. В последние годы здесь была проведена большая работа по созданию абсолютно новой инфраструктуры. На фоне продолжения строительства жилых домов налажена работа общественного транспорта. В систему пассажирских перевозок интегрирована железная дорога. Появились новая школа и один из крупнейших на Сахалине детских садов, идёт реконструкция инженерных сетей, на этапе строительства находятся отделение поликлиники №2 и детская поликлиника, - сказал Сергей Надсадин. - Мы будем продолжать работу по развитию планировочного района. Безусловно, вместе жителями. Ко мне поступают обращения в ходе личных встреч и через социальные сети. Это позволяет адресно подходить к решению важных вопросов.

Во встрече приняли участие руководители структурных подразделений администрации Южно-Сахалинска и регионального правительства. На месте они были готовы оперативно ответить на все интересующие жителей вопросы. За два с лишним часа их было задано более сорока. На разные темы — благоустройство, газификация, строительство дорог к участкам многодетных семей, ремонт дворов, домов и подъездов.

- На мой взгляд, встреча прошла продуктивно. Люди озвучивали важные вопросы. Я дал поручение специалистам детально проработать часть из них, чтобы жители могли получить максимально развернутые ответы на волнующие их темы, - подчеркнул Сергей Надсадин. - Что хотелось бы отметить, такой формат общения с жителями очень важен. На него нас постоянно нацеливает губернатор Валерий Лимаренко. У нас есть возможность оперативно реагировать на ту или иную острую ситуацию, ускорять решение проблемы. В этом плане я хотел бы еще раз поблагодарить главу региона, желая помочь жителям, он берет на себя много организационных и финансовых моментов.

Все вопросы, озвученные на встрече, внесены в протокол. Администрацией Южно-Сахалинска они поставлены на особый контроль.