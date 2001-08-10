Владимир Якушев: «Единая Россия» выдвинула более 36 тысяч кандидатов на все уровни выборов-2024
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Им «Единая Россия» уделяет особое внимание в ходе избирательной кампании, подчеркнул врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.
«Задачу обеспечить участникам СВО – их выдвинуто 380 – максимальную поддержку при подготовке к выборам партия ставит как основную перед региональными отделениями в текущем избирательном цикле. Акцент на усилении этой работы сделал Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на прошедшей встрече с думской фракцией. Методическое, юридическое сопровождение бойцы, которых партия сейчас выдвинула на осенние выборы, начали получать в ходе предварительного голосования. Теперь им предстоит новый сложный этап кампании, в конкуренции с кандидатами от других партий. Ребята должны быть уверены, что они могут на нас рассчитывать в новом для себя статусе. Так же, как и мы, вся страна рассчитывает на них в ходе СВО», – отметил Владимир Якушев.
Он подчеркнул, что качественное сопровождение участников спецоперации на выборах – один из главных критериев эффективности партийных отделений.
«У этой категории кандидатов должна быть возможность получить консультации, технологическую поддержку, ответы на все возникающие вопросы от опытных товарищей по партии», – уточнил врио секретаря Генсовета.
Говоря о портрете кандидата от «Единой России», он также отметил, что членами партии являются 65% выдвинутых кандидатов, сторонниками - 35%. Треть кандидатов - женщины. Молодых людей до 35 лет – 15%. Каждый четвёртый кандидат – представитель малого и среднего бизнеса, коммерческого сектора. Педагогов, общественников, соцработников, представителей медицины и ЖКХ, культуры – 45%. Госслужащих - 13%.
«Идёт активный этап кампании, сбор наказов и предложений на встречах с людьми. Кандидаты проводят реальную работу по поиску частных и системных решений на местах. Сделаем всё, чтобы эти процессы прошли на традиционно высоком организационном уровне», - заключил Владимир Якушев.
«Ключевая избирательная кампания этого года на Сахалине и Курилах - выборы губернатора Сахалинской области. Четыре политические партии выдвинули своих кандидатов. В целом все проходит спокойно и планово. Отмечу высокий профессионализм избирательных комиссий региона. Также в трех районах Сахалинской области в этом году пройдут выборы муниципальных депутатов. Предварительное голосование завершилось в мае, победители подали документы в территориальные избирательные комиссии и уже зарегистрированы в качестве кандидатов. В этом году мы видим повышенный интерес жителей к кандидатам и избирательному процессу в целом. Особое внимание и помощь в ходе избирательной кампании "Единая Россия" уделяет участникам специальной военной операции. Например, один из героев СВО активно работает в Ногликском районе. Партия во всем его поддерживает. Интересный факт в том, что 40% участников избирательной кампании от нашей партии составляют женщины, которые, как известно, обеспечивают надежный тыл. Молодых кандидатов на муниципальных выборах мало, порядка 5%, чего не скажешь об областной столице, где 80% составляют молодые кандидаты», - рассказал руководитель регионального исполнительного комитета Партии Михаил Шувалов.
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