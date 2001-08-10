Тихоокеанское
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Военнослужащие армейского корпуса ВВО провели тренировку по управлению современными БПЛА на Сахалине

Военнослужащие армейского корпуса ВВО провели тренировку по управлению современными БПЛА на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) провели тренировку по управлению современными БПЛА на Сахалине.

В ходе занятий на полигоне «Троицкий» военнослужащие отработали навыки управления квадрокоптерами, необходимые при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Теоретические занятия с военнослужащими прошли в специально оборудованном классе, где бойцы изучили тактико-технические характеристики современных дронов, обучились их ремонту и даже сборке.

Перед практическими занятиями, военнослужащие совместно с инструкторами провели занятия на современных симуляторах квадрокоптерами в различных условиях.

На практических занятиях операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) освоили пролет дрона в оконном проем, двери, а также обучились сбрасывать гранату в люк боевой машины и окоп условного противника.

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