Военнослужащие армейского корпуса ВВО провели тренировку по управлению современными БПЛА на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) провели тренировку по управлению современными БПЛА на Сахалине.
В ходе занятий на полигоне «Троицкий» военнослужащие отработали навыки управления квадрокоптерами, необходимые при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Теоретические занятия с военнослужащими прошли в специально оборудованном классе, где бойцы изучили тактико-технические характеристики современных дронов, обучились их ремонту и даже сборке.
Перед практическими занятиями, военнослужащие совместно с инструкторами провели занятия на современных симуляторах квадрокоптерами в различных условиях.
На практических занятиях операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) освоили пролет дрона в оконном проем, двери, а также обучились сбрасывать гранату в люк боевой машины и окоп условного противника.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
14:24 30 Июля Бесплатную парковку обустроили в аэропорту Южно-Сахалинска
16:12 1 Августа С 1 августа меняются цены на входные билеты в Сахалинский ботанический сад
13:54 2 Августа «РВК-Сахалин» стала членом торгово-промышленной палаты Сахалинской области
09:08 1 Августа С 1 августа Отделение Социального фонда России по Сахалинской области увеличит страховые пенсии работающих пенсионеров
09:54 22 Июля В Благовещенске девушку жестоко избили, обрили наголо и облили зеленкой
11:40 11 Июля Стала известна программа юбилейных "Крыльев Сахалина"
14:49 19 Июля Горячее водоснабжение в Южно-Сахалинске будет восстановлено в ближайшие выходные
18:03 11 Июля В Южно-Сахалинске вручили медали лучшим выпускникам
Выбор редакции
- 09:00 Сегодня Главная библиотека Сахалина присоединилась к VII межнациональному фестивалю «В семье единой»
- 16:24 Вчера Известный сахалинский историк Анатолий Кузин отмечает 85-летие
- 15:55 Вчера Сахалинцев приглашают к участию в экстремальном забеге на гору Большевик
- 15:05 Вчера Спасатели МЧС России оттачивали навыки спасения при ДТП
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?