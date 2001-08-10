Единовременная выплата военнослужащим по контракту увеличена до 1,2 миллиона рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области значительно увеличена единовременная выплата военнослужащим до 1 200 000 рублей. Ранее ее размер после заключения контракта составлял 995 тыс. рублей.
Государство поддерживает военнослужащих и оказывает им и их семьям максимальную поддержку. Военная служба по контракту гарантирует достойную заработную плату, социальные льготы и гарантии.
После прохождения подготовки в зависимости от звания, стажа и категории дальше военнослужащим положено ежемесячное денежное довольствие в размере от 210 до 400 тыс. руб.
Для всех регионов РФ оплачивается перелет в Сахалинскую область, а также предоставляется проживание и питание. Льготы и преимущества военнослужащих по контракту:
- бесплатные билеты на отдых в любое место страны;
- отпуск от 30 до 75 дней;
- компенсация коммунальных платежей 50 %;
- санаторно-курортное обеспечение;
- места в детских садах и школах без очереди.
Напомним, что стать военнослужащим и профессионально защищать Родину может каждый совершеннолетний гражданин РФ (категории А, Б, В), а также иностранные граждане, законно находящиеся на территории РФ.
Подробную информацию можно получить по ссылке контрактнаяслужба65.рф. Телефоны: 8 (4242) 24-40-90, 8-924-491-02-89 (WhatsApp) и 8(4242) 33-41-61.
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