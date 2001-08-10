Тихоокеанское
информационное агентство
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16:09, | Новости политики Сахалина и Курил

Сахалинский избирком зарегистрировал четырех кандидатов в губернаторы

Сахалинский избирком зарегистрировал четырех кандидатов в губернаторы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Избирательной комиссией Сахалинской области приняты решения о регистрации кандидатов на должность губернатора Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в избирательной комиссии:

Веденеева Романа Сергеевича, выдвинутого Региональным отделением в Сахалинской области ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ»;

Лимаренко Валерия Игоревича, Губернатора Сахалинской области, выдвинутого Сахалинским региональным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Полицинского Вадима Александровича, выдвинутого Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Сахалинской области;

Ашихмина Павла Георгиевича, выдвинутого САХАЛИНСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

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