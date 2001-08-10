Члены и сторонники партии "Единая Россия" активно голосуют на выборах президента России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
15 марта на Сахалине и Курилах стартовало голосование на выборах президента Российской Федерации. Ровно в 8 часов утра открылись все 299 избирательных участков: 290 постоянных и 9 временных. На каждом присутствуют представители «Единой России». Они либо входят в состав избирательных комиссий, либо являются наблюдателями.
«Сегодня началось голосование на выборах президента Российской Федерации. Сахалинская область начинает голосовать одной из первых. На нас смотрит вся страна. От нашего выбора зависит, какой будет Россия в ближайшие годы. В каком направлении мы будем развиваться. Какими будут наша внутренняя и внешняя политика. Все это решает именно народ, когда оказывает поддержку тому или иному кандидату. Я хочу, чтобы Россия и Сахалинская область продолжили свое развитие. Именно поэтому я, как гражданин, одним из первых решил исполнить свой долг и принял участие в голосовании», – подчеркнул секретарь Сахалинского регионального отделения Партии «Единая Россия» Валерий Лимаренко.
«На Сахалине стартовало одно из важнейших событий в истории современной России. В таких условиях страна выбирает президента впервые. Особая поддержка сейчас нужна тем, кто защищает нашу страну. Участие в выборах президента – вклад в укрепление России, который может сделать каждый гражданин. На избирательном участке я увидел большое количество людей, желающих отдать свой голос за самого достойного кандидата. Одними идут голосовать лидеры общественного мнения, активисты и сторонники Партии. Мы своим примером подчеркиваем важность происходящего события. Призываю всех граждан выразить свою позицию», - рассказал руководитель регионального исполкома Партии «Единая Россия» Михаил Шувалов.
Приступил к работе областной Центр общественного наблюдения за выборами Президента Российской Федерации. Прямая трансляция с избирательных участков островов выведена на мониторы. Камерами, которые в онлайн-режиме передают изображение с пунктов для голосования, оснащены 170 помещений. Работу остальных 120 комиссий также зафиксируют камеры, но в режиме видеорегистратора. И в случае спорных ситуаций файл будет доступен для просмотра. Представители Партии также дежурят в Центре.
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