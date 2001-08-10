Выборы президента Российской Федерации стартовали в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова обратилась к сахалинцам и курильчанам.

- Я поздравляю вас с эти замечательным праздником, со стартом выборов на территории Российской Федерации, - сказала Виктория Черкасова.

Все избирательные участки на территории Сахалинской области открылись в 8-00 утра и готовы к голосованию на выборах президента России.

В числе первых сахалинцев сегодня свой голос на выборах президента России отдал губернатор области Валерий Лимаренко. И призвал островитян активно участвовать в выборах главы государства.

В регионе работают 290 постоянных и 10 временных УИК. 125 участков на рыболовецких судах вчера вечером закончили работу. Бюллетени опечатали, их передадут в избирком, когда вернутся на сушу.