Тихоокеанское
информационное агентство
15 Марта 2024
Сейчас 16:35
91,64|100,26|66,91
В Южно-Сахалинске пройдет горячая линия на тему организации ярмарок
09:00, | Новости политики Сахалина и Курил

Выборы президента Российской Федерации стартовали в Сахалинской области

Выборы президента Российской Федерации стартовали в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова обратилась к сахалинцам и курильчанам.

- Я поздравляю вас с эти замечательным праздником, со стартом выборов на территории Российской Федерации, - сказала Виктория Черкасова.

Все избирательные участки на территории Сахалинской области открылись в 8-00 утра и готовы к голосованию на выборах президента России.

В числе первых сахалинцев сегодня свой голос на выборах президента России отдал губернатор области Валерий Лимаренко. И призвал островитян активно участвовать в выборах главы государства.

В регионе работают 290 постоянных и 10 временных УИК. 125 участков на рыболовецких судах вчера вечером закончили работу. Бюллетени опечатали, их передадут в избирком, когда вернутся на сушу.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости политики Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?