Тихоокеанское
информационное агентство
12 Марта 2024
Сейчас 17:47
90,63|99,13|66,91
В Стародубском оторвало лед с рыбаками
11:24, | Новости политики Сахалина и Курил

Мэр Южно-Сахалинска в числе лидеров медиарейтинга среди глав дальневосточных городов

Мэр Южно-Сахалинска в числе лидеров медиарейтинга среди глав дальневосточных городов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Компания «Медиалогия» представила медиарейтинг первых лиц  дальневосточных городов Дальневосточного федерального округа по итогам февраля. Согласно результатам исследования упоминаний в СМИ и социальных сетях, глава областного центра Сергей Надсадин вновь занял третью позицию в рейтинге, его медиаиндекс составил 5 942,0.

Отметим, рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 91 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. В медиарейтинг вошли главы столиц и главы администраций столиц ДФО. В феврале на первом месте глава Владивостока Константин Шестаков, вторую строчку занял глава Магадана Юрий Гришан. Среди основных событий с участием мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина, который занял третье место, отмечены выездное совещание по обращениям граждан по проблемам водоотведения, встреча главы города со студентами СахГУ в формате стратегической сессии, а также проверка хода строительства новой школы искусств в Луговом.

Напомним, по итогам прошлого года Сергей Надсадин вошел в тройку лидеров медиарейтинга. В этом году глава города продолжает сохранять верхние позиции. Компания «Медиалогия» публикует результаты исследования каждый месяц.

С полным медиарейтингом можно ознакомиться по ссылке. В нём представлены  медиандексы 22 первых лиц субъектов дальневосточных регионов.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости политики Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?