Тихоокеанское
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5 Марта 2024
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17:22, | Новости политики Сахалина и Курил

На Сахалине собрался совет по межнациональным отношениям

На Сахалине собрался совет по межнациональным отношениям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провел заседание регионального Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. В нем приняли участие представители органов власти, религиозных и общественных организаций островного региона, сообщили ТИА "Острова" в правительстве региона.

– Сегодня в островном регионе проживают представители 120 народов. Работают 139 религиозных организаций, более 40 национальных общественных объединений. У нас самая большая палитра народов – разнообразная, яркая и красочная. Вызывает гордость, что все мы живем как единая семья, уважаем и чтим культурные традиции друг друга. Нас всех объединяет общая цель – развитие нашего региона, нашей Родины, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

В Сахалинской области созданы условия для развития и укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений. Так, из регионального бюджета выделяются средства на реализацию социальных проектов. К примеру, в прошлом году в рамках грантовых конкурсов поддержано 3 социальных проекта на общую сумму 3,5 миллиона рублей.  В 2024 году – еще 3 проекта на 7 миллионов рублей. При этом соответствующие заявки продолжают принимать в рамках второго этапа конкурса социальных проектов.

 Кроме того, в Сахалинской области проводятся обучающие семинары, форумы, круглые столы, национальные, торжественные и памятные мероприятия, направленные на сохранение добрых межнациональных и межрелигиозных отношений. Власти области активным образом участвуют в организации национальных праздников.

Глава Южно-Сахалинской и Курильской епархии архиепископ Никанор подчеркнул, что в это сложное время общество объединилось, чтобы помочь российским воинам.

– Сейчас идет специальная военная операция. В связи с этим епархия и приходы оказывают гуманитарную помощь социальным учреждениям и членам семей наших воинов. Так, только за прошлый год мы собрали и отправили 9 тонн гуманитарной помощи, более 3 тысяч окопных свечей. В эту работу вовлечена в том числе островная молодежь. Это находит отклик – приходы получают видео и письма со словами благодарности от военнослужащих. Кроме того, наши священники в составе делегаций посещают зону СВО, – рассказал архиепископ Никанор.

Собравшиеся обсудили основные результаты работы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений за прошлый год, обозначили планы и задачи на 2024 год.

 

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