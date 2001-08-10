На Сахалине собрался совет по межнациональным отношениям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провел заседание регионального Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. В нем приняли участие представители органов власти, религиозных и общественных организаций островного региона, сообщили ТИА "Острова" в правительстве региона.
– Сегодня в островном регионе проживают представители 120 народов. Работают 139 религиозных организаций, более 40 национальных общественных объединений. У нас самая большая палитра народов – разнообразная, яркая и красочная. Вызывает гордость, что все мы живем как единая семья, уважаем и чтим культурные традиции друг друга. Нас всех объединяет общая цель – развитие нашего региона, нашей Родины, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.
В Сахалинской области созданы условия для развития и укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений. Так, из регионального бюджета выделяются средства на реализацию социальных проектов. К примеру, в прошлом году в рамках грантовых конкурсов поддержано 3 социальных проекта на общую сумму 3,5 миллиона рублей. В 2024 году – еще 3 проекта на 7 миллионов рублей. При этом соответствующие заявки продолжают принимать в рамках второго этапа конкурса социальных проектов.
Кроме того, в Сахалинской области проводятся обучающие семинары, форумы, круглые столы, национальные, торжественные и памятные мероприятия, направленные на сохранение добрых межнациональных и межрелигиозных отношений. Власти области активным образом участвуют в организации национальных праздников.
Глава Южно-Сахалинской и Курильской епархии архиепископ Никанор подчеркнул, что в это сложное время общество объединилось, чтобы помочь российским воинам.
– Сейчас идет специальная военная операция. В связи с этим епархия и приходы оказывают гуманитарную помощь социальным учреждениям и членам семей наших воинов. Так, только за прошлый год мы собрали и отправили 9 тонн гуманитарной помощи, более 3 тысяч окопных свечей. В эту работу вовлечена в том числе островная молодежь. Это находит отклик – приходы получают видео и письма со словами благодарности от военнослужащих. Кроме того, наши священники в составе делегаций посещают зону СВО, – рассказал архиепископ Никанор.
Собравшиеся обсудили основные результаты работы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений за прошлый год, обозначили планы и задачи на 2024 год.
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