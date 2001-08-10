Представители "Единой России" собрали почти 2,1 миллиона подписей в поддержку президента
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Итоги сбора подписей на площадках партии подвели на заседании Президиума Генсовета
Подписная кампания проходила с 23 декабря по 21 января. Кульминацией процедуры стал Единый день сбора подписей, который прошел на всех площадках партии 16 января.
«Нашими партийцами собрано без малого 2,1 миллионов подписей (за весь период — прим.). Назову регионы-лидеры — Кемеровская область, где было собрано более 74 тысяч подписей; Чувашская Республика — 64 тысячи и Республика Башкортостан, где собрали 58,5 тысяч подписей», — отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Он подчеркнул, что в Единый день сбора подписей работали около четырёх тысяч пунктов сбора — региональные и местные исполкомы, общественные приёмные, штабы общественной поддержки и МГЕР.
«В этот день было собрано рекордное число подписей — 316 тысяч», — сообщил Андрей Турчак.
На удалённых территориях, где нет представительств «Единой России», волонтёры партии собирали подписи по месту жительства избирателей.
«Регионы-лидеры, которые собрали больше всего подписей именно 16 января: Ставропольский край, Республика Крым, Хабаровский край, Ненецкий автономный округ, Томская область, Алтайский край, Нижегородская область, Оренбургская область, Чувашская Республика и Тюменская область», — сказал секретарь Генсовета.
По его словам, поддержать Президента приходили люди разных возрастов и социального статуса, национальностей и профессий.
«Приходили зачастую целыми семьями, трудовыми коллективами. Безусловно, их объединяло одно желание — желание видеть нашу страну сильной, независимой и великой. Такой, какой Россию делает наш Президент», — подчеркнул Андрей Турчак.
Также на Президиуме Генсовета определили план работы по Году первичных отделений «Единой России» и приняли решение о создании совета «первичек». Он позволит секретарям принимать более активное участие в выработке партийных решений на федеральном уровне.
«В него войдут наиболее эффективно работающие на местах коллеги. Они будут формулировать предложения, основываясь на своем опыте, по партстроительству, работе с избирателями, актуальной в регионах повестке. Это будет канал оперативной «обратной связи» между секретарями первичек и руководством партии», — сообщил секретарь Генсовета.
В течение 2024 года также пройдет серия региональных и федеральных мероприятий, где секретари первичных отделений смогут напрямую обсудить с руководством партии различные вопросы. В ближайшее время также будут организованы региональные форумы «первичек». Помимо этого, состоятся региональные конкурсы для секретарей «первичек» по различным номинациям и общероссийский конкурс лучших практик реализации народной программы. Он пройдет под патронажем Председателя партии Дмитрия Медведева. «23 декабря прошлого года в Сахалинской области стартовал сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на выборы президента Российской Федерации. Жители Южно-Сахалинская могли поставить свои подписи в четырех пунктах сбора. Кроме регионального штаба кандидата, расположившегося рядом с Сахалинским отделением Народного Фронта, активно подключились большие торговые центры города, где были размещены волонтерские пункты сбора.
На базе Штаба общественной поддержки 16 января прошел Единый день сбора подписей, в рамках которого состоялось обсуждение партийного проекта «Жители МКД», встреча со старшими домов и активистами ТСЖ, специалистами департамента городского хозяйства города Южно-Сахалинска. По завершении мероприятия все желающие могли поддержать кандидата в президенты России - Владимира Путина.
Отмечу большую активность жителей нашего города. Несмотря на новогодние праздники, непогоду, люди шли поддержать выдвижение действующего главы государства, выразить свою гражданскую позицию», - отметил руководитель штаба общественной поддержки Партии «Единая Россия» Денис Раздобреев.
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