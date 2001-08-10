Единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах Президента прошел на базе штаба общественной поддержки "Единой России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Участники обсудили итоги партийного проекта «Жители МКД» в 2023 году и наметили планы на следующий. В ближайшее время при поддержке партии пройдет обучающий семинар-совещание для руководителей управляющих компаний и активистов из советов домов. Также принято решение создать рабочую группу и включить в нее представителей муниципальных и региональных органов власти.
Далее перед участниками встречи выступил директор департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска Евгений Золотов. Он рассказал о ходе работ по ликвидации последствий двух мощных циклонов в областном центре и новых решениях по поддержке управляющих компаний.
«Наш утренний мониторинг показал, что все управляющие компании оперативно справились с первоочередной задачей — расчисткой крылец и выходов из подъездов, а также контейнерных площадок. Некоторые УК сейчас завершают эту работу. Идет интенсивная уборка снега с помощью техники. К четвергу планируется завершить этот процесс — такая задача была поставлена накануне на оперативном штабе при администрации Южно-Сахалинска», - сказал директор департамента городского хозяйства Евгений Золотов.
По словам руководителя регионального исполкома Народного фронта Алены Силачевой, в регионе сейчас идет активная фаза развития института Советов домов в рамках проекта «Управдом»: «В 2023 году у нас открылась школа управдомов, в рамках которой проводились семинары, тренинги, в том числе по здравоохранению, социальной политике, ЖКХ и бесконфликтному общению. В этом году планируем продолжить образовательные программы. Очень положительный результат по качественному улучшению городской среды и благоустройства территорий в работе Территориальных общественных самоуправлениях. Мы планируем ряд семинаров по созданию ТОС, грантах в Сахалинской области. Председатели домов это активные, неравнодушные граждане, которые безвозмездно взяли на себя ответственность за свой дом и своих жителей».
«На Сахалине и Курилах продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата в президенты России Владимира Путина. К этой работе подключились сотни членов и сторонников Партии. Как всегда плечо подставили молодогвардейцы. Мероприятия подобные этому сегодня прошли по всей области. Секретари первичных организаций провели большую работу. Часть необходимых подписей уже отправлено на проверку в Центральный штаб кандидата», - руководитель региональной общественной приемной председателя Партии Д.А.Медведева Татьяна Рудакова.
Мероприятие в штабе общественной поддержки также посетил депутат Сахалинской областной Думы VIII созыва Алексей Плотников. Народный избранник в ходе мероприятия также ответил на несколько вопросов собственников жилья. Южносахалинцы обратили особое внимание на работу коммунальных служб по ликвидации последствий недавнего циклона.
«Сегодня в штабе общественной поддержки, в рамках Единого дня сбора подписей в поддержку Владимира Путина на предстоящих выборах президента России, состоялась встреча со старшими домов, активистами ТСЖ областного центра. Представитель администрации Южно-Сахалинска и один из лидеров Сахалинского регионального отделения ОНФ рассказали островитянам о том, как быстро и максимально эффективно решать возникающие вопросы в сфере ЖКХ. Отдельно затронули тему расчистки и уборки снега, которая после прошедших метелей особенно актуальна. А по завершении мероприятия все желающие могли поддержать кандидата в президенты России, действующего главу государства Владимира Путина. Отмечу, в Сахалинской области сбор подписей в поддержку нашего кандидата идёт очень активно, первая партия уже поступила в московский штаб, и ежедневно все больше людей заявляют о поддержке президента», - заявил депутат Сахалинской областной Думы, руководитель фракции «Единой России» в Сахалинской областной Думе Алексей Плотников.
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