В "Единой России" 16 января пройдёт единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Андрей Турчак объявилЮ что в "Единой России" 16 января пройдёт единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента. Он состоится во всех регионах и на всех доступных партийных площадках.
В их числе - штабы общественной поддержки, общественные приёмные Председателя партии, региональные и местные исполкомы, сообщил секретарь Генсовета партии.
«В удалённые территории, где нет возможности куда-то приехать и принять участие в процедуре, поедут волонтёры, чтобы помочь людям», - написал Андрей Турчак в своём телеграм-канале. По его словам, параллельно со сбором подписей в регионах на партийных площадках будет проходить обсуждение итогов и планов по народной программе, партийным проектам.
Ранее Андрей Турчак сообщил, что в сборе подписей за выдвижение Владимира Путина кандидатом в Президенты участвуют все региональные и местные отделения «Единой России». Сбор проводят более 19 тысяч волонтеров, отметил он.
Напомним, «Единая Россия» на XXI Съезде единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в Президенты на выборах 2024 года. Партия сделает всё, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий Президент, подчеркнул Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на пленарном заседании.
В декабре 2023 года была создана инициативная группа по выдвижению кандидата на должность Президента Владимира Путина. Её первое заседание состоялось 9 декабря. В неё вошли общественники, деятели науки, культуры, спортсмены, волонтёры, военные, промышленники, политики. От «Единой России» - в составе группы: секретарь Генсовета Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии < strong>Владимир Васильев, глава Центрального исполкома Александр Сидякин, председатель МГЕР Антон Демидов, другие депутаты разных уровней и сенаторы.
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