"Единая Россия" единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина на выборах в марте-2024
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«Единая Россия» единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2024 года. Партия сделает всё, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент, подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на пленарном заседании.
«Приближается главное событие в политической жизни государства – выборы Президента. Человека, способного брать на себя ответственность за судьбу страны в самых сложных условиях. Общенационального лидера, которому доверяют десятки миллионов людей. Вокруг которого сплотились все, кто хочет видеть нашу страну сильной, процветающей и независимой. Благополучной, верной своим традициям и устремлённой в будущее. Именно такой на века должна быть наша Родина», – отметил Дмитрий Медведев.
По его словам, верность курсу, который проводит президент, для партии означает постоянную работу на максимуме потенциала.
«С правящей партии спрос совершенно иной, чем с других политических структур. В отличие от них, мы имеем реальные возможности и опыт, чтобы действительно добиваться поставленных целей. Не утомлять людей громкими лозунгами, а отчитываться делами», – отметил Дмитрий Медведев.
Он заявил, что «Единая Россия» для поддержки Владимира Путина задействует весь свой потенциал и опыт.
«Приложим все усилия к тому, чтобы победа признанного и авторитетного лидера, которому доверяют миллионы граждан, стала точкой отсчёта для нового этапа в жизни России. Времени новых достижений, стабильного и динамичного развития. Позволила окончательно одержать верх над силами, которые угрожают безопасности и суверенитету страны. Создать все условия для того, чтобы последующие поколения граждан России смотрели в будущее с уверенностью и оптимизмом. Не сомневаюсь, что так и будет», – сказал Дмитрий Медведев.
Президент поблагодарил «Единую Россию» за последовательную и надёжную поддержку.
«Для меня она значима и важна. Мы вместе преодолевали испытания, вместе добивались успехов, вместе нам ещё очень многое предстоит сделать в интересах России. Сегодня на каждом лежит колоссальная ответственность. Перед нами, без всякого преувеличения, – исторические задачи. Их масштаб требует объединения усилий, сплочённости всех патриотических сил. Для «Единой России», для наших сторонников, которые представляют всё наше многонациональное общество, все регионы, социальные, профессиональные группы, – это в первую очередь означает готовность к напряжённой работе, готовность к тому, чтобы идти вперёд, добиваться большего», – считает Владимир Путин.
Он отметил, что основные задачи сейчас – укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, благополучия миллионов российских семей. И, конечно, работать на консолидацию общества.
«Всё второстепенное, что нас разъединяет, нужно отбросить в сторону. И конечно, все решения мы должны и будем принимать только сами, без чужих подсказок из-за рубежа. Россия или будет суверенной, самодостаточной державой, или её вообще не будет. Это должно быть у нас в голове и в сердце. Уверен, что «Единая Россия» и впредь будет предлагать обществу именно такую объединительную, созидательную повестку», – отметил президент.
Важнейшей для «Единой России» должна стать работа с лидерами общественного мнения, профессионалами в разных отраслях, волонтёрами и ветеранами СВО, уверен Владимир Путин.
«Многие наши товарищи – члены партии, её сторонники, депутаты разных уровней прошли через фронт и сейчас сражаются на передовой. Поддержим их. Тысячи волонтёров «Единой России» помогают бойцам, фронту, мирным жителям наших освобождённых городов и посёлков. Решительных, смелых людей, которые прошли фронт, проявили себя в добровольческом, волонтёрском движении, много. Так же, как и специалистов самых разных областей, самых разных профессий, которые на деле показали, что значит верность долгу, своей стране в период непростых испытаний. Это действительно наше достояние, опора для страны», – обратился президент к делегатам съезда.
Помимо этого, он попросил «Единую Россию» принять самое активное участие в проектах Года семьи и предложить новые инициативы, направленные на поддержку материнства и детства, на укрепление наших традиционных, семейных ценностей, на развитие системы воспитания и наставничества.
«Это крайне важные, принципиальные вопросы для демографического развития России, для сбережения нашего народа», – сказал президент.
Он напомнил также о необходимости развивать народную программу «Единой России», чтобы она отвечала современным вызовам, а также включать в предвыборные программы ответы на обращения людей.
«Обязательно нужно включать в предвыборную программу такие направления, как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и так далее. Эти и другие задачи, в целом планы на будущее мы будем определять, конечно, вместе. Вместе с гражданами России сформулируем стратегию развития на долгосрочную перспективу», – сказал президент.
Владимир Путин уверен – «Единая Россия», все её сторонники будут и дальше трудиться с полной отдачей, на результат – для людей, для достижения общенациональных целей.
«Рассчитываю на дальнейшую совместную работу с вами в интересах нашей единой страны, нашего великого народа. Благодарю вас за поддержку», – заключил президент.
В свою очередь, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак выразил уверенность, что решение о поддержке президента поддерживает подавляющее большинство граждан.
«Партия примет самое активное участие в предстоящей кампании. Наша задача - обеспечить максимальное участие в президентских выборах нашего актива, максимальную поддержку нашего кандидата. Мы пресечем любые попытки провокаций и влияния на кампанию извне», – подчеркнул он.
Андрей Турчак отметил также, что сегодня, когда Запад оказывает беспрецедентное давление на Россию, хочет развалить нашу страну, все должны сплотиться вокруг нашего лидера России.
«Оставить в стороне все разногласия и выразить поддержку нашему президенту, вне зависимости от партийной принадлежности» – сказал секретарь Генсовета.
В заключение председатель «Единой России» выразил уверенность – избирательная кампания завершится блестящей победой Владимира Путина. А решение XXI Съезда партии о поддержке кандидатуры президента на выборах будет иметь для «Единой России» определяющее значение в ближайшие годы.
«Хочу сказать, что мы всецело поддерживаем нашего Президента. Владимир Путин решает конкретные задачи для простых людей. Мы, живя на Дальнем Востоке, чувствуем эту заботу. К примеру, субсидируется дальневосточная авиация, поэтому в транспортном плане федеральный округ сейчас абсолютно доступен. За это большое спасибо. Также огромное внимание уделяется расселению аварийного жилья. На Сахалине и Курилах эта проблема будет решена буквально через несколько лет. А при этом еще совсем недавно у нас был миллион квадратных метров такого жилья. Многое делается для поддержки материнства и детства, для помощи бизнесу. Все это – для людей. Именно за конкретные дела мы поддерживаем нашего президента, – сказал секретарь Сахалинского регионального отделения партии Валерий Лимаренко.
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