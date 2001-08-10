Тихоокеанское
информационное агентство
23 Октября 2023
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13:58, | Новости политики Сахалина и Курил

В ВВО завершается контрольная проверка войск за летний период обучения

В ВВО завершается контрольная проверка войск за летний период обучения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В войсках Восточного военного округа (ВВО) завершаются мероприятия контрольной проверки за летний период обучения.

Мероприятия проверки войск прошли на полигонах ВВО в Хабаровском, Приморском, Забайкальском краев, Республики Бурятия, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областей.

В ходе проверки воинские части и соединения ВВО были проверены специальные рабочие группы, которые возглавили исполняющие обязанности начальников родов войск, управлений и служб округа.

По плану проверки, военнослужащие проверяемых воинских формирований выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения, сдали зачеты по вождению боевой техники, инженерной, тактической, специальной подготовке.

Всего в контрольной проверке войск округа за летний период обучения приняли участие десятки тысяч военнослужащих, было задействовано несколько тысяч единиц военной и специальной техники.

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