Вопросы развития региона обсудил с депутатами Сахалинской областной думы губернатор Валерий Лимаренко
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
После избрания нового состава Сахалинской областной думы стала регулярной практика неофициальных встреч главы региона с депутатами. В них принимают участие представители всех фракций и партий, получивших мандаты. В ходе очередной встречи с парламентариями губернатор Валерий Лимаренко поделился с ними рабочими планами на ближайшее время. А также обсудил с депутатами промежуточные результаты реализации областных программ и проектов, направленных на повышение качества жизни на островах.
Так, к концу года планируется выполнить увеличенный более чем в полтора раз план по проведению бесплатных углубленных медицинских обследований, полностью загрузив работой созданные диагностические центры. Если в 2021 году такое обследование прошли около 73 тысяч человек. В 2022 году более 90 тысяч. В этом - планируется обследовать уже 150 тысяч. Поскольку Сахалинская область обладает бальнеологическими, климатическими, грязевыми ресурсами, принято решение создать Тихоокеанский медицинский кластер и объединить в нём несколько направлений: медицинское, бальнеологическое и санаторно-курортное. Так, уже в конце этого года в Южно-Сахалинске появится первый бювет - специальный павильон над скважиной с минеральной водой.
Парламентарии поинтересовались, будет ли продолжена масштабная работа по реконструкции и ремонту дорог в регионе. Губернатор отметил, что курс будет продолжен на то, чтобы ремонтировать и строить дороги прежде всего там, где ими пользуется наибольшее число жителей - в обязательном порядке дороги строятся к новым микрорайонам, за счет федеральных средств продолжается реконструкция трассы до Охи, при формировании бюджета на текущий ремонт дорог безусловный приоритет отдан муниципалитетам. А регион концентрирует внимание на дороге по западному побережью и объездной дороге на территории Южно-Сахалинска, первый этап по ее строительству завершится в следующем году.
Также глава региона рассказал о темпах по расселению аварийного жилья. Уже в 2026 году завершится очередной этап программы расселения, в рамках которой регионом получена беспрецедентная поддержка со стороны федерального бюджета, и планируется запуск следующего этапа. В него попадут многоквартирные дома, признанные аварийными за последние несколько лет. Серьезная ставка сделана на увеличение объема строительства арендного жилья. Его у застройщиков будет приобретать правительство региона для предоставления в аренду по льготной цене востребованным специалистам.
- Я очень рад, что нам с вами удалось наладить такой, в том числе неформальный контакт, и встречи в Думе у нас проходят уже регулярно. Они позволяют обменяться мнением о проведенной работе и, если требуется, сконцентрировать особое внимание на какой-то конкретной сфере. Обратная связь крайне важна, потому как вы представляете жителей всех районов области, собираете их наказы. А все, что мы делаем, делаем для сахалинцев и курильчан. Поэтому такие встречи будут продолжены, - отметил Валерий Лимаренко.
Подробнее о планах по строительству жилья и социальных объектов в различных микрорайонах города в рамках областных программ доложил депутатам мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Он отметил, что столь бурного роста в развитии областного центра удалось добиться в том числе благодаря беспрецедентной поддержке губернатора и правительства региона и областных парламентариев.
Так, до конца 2023 года запланирован ввод двух детских садов по 240 мест в жилом районе "Горизонт" на юге города. В 2024 году в городе планируется ввод школы на 1260 мест в 16 микрорайоне, также начнется строительство новой школы на 110 мест в 19 микрорайоне. В городе появится сразу три поликлиники: отделение в Дальнем на 120 посещений в смену, на ул. Железнодорожной на 331 посещение в смену и учреждение на 330 посещений в Хомутово. В Луговом будут достроены детская школы искусств на 230 мест, дополнительный корпус на 550 мест к школе № 30. Продолжится ремонт фасадов, подъездов. Также запланировано создание сквера САХГУ в районе пересечения проспектов Мира и Коммунистического, продолжение реконструкции набережной р. Рогатка, строительство сквера "Защитников Отечества" на пересечении ул. Горького и Пограничной. Отдельное внимание будет уделено вечернему виду города и его освещению.
- Хочу отметить, что такие встречи очень важны и нужны, ведь у каждого депутата есть понимание, как будет развиваться регион в целом и каждое муниципальное образование в отдельности. Безусловно, решению поставленных задач способствует качественная нормативная база, которая создается и совершенствуется при взаимодействии губернатора Сахалинской области, законодательной и исполнительной власти, политических партий и общественных объединений. Уверена, мы и дальше продолжим нашу совместную плодотворную работу на благо сахалинцев и курильчан, - прокомментировала председатель Сахалинской областной Думы Елена Касьянова.
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