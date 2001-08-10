Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Президент России Владимир Путин на космодроме Восточный в Амурской области с Председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, пишет ИА "Порт Амур". Кадры визита опубликовала пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран ознакомятся с тем, как идет сборка ракеты-носителя "Ангара", а также осмотрят строящийся стартовый комплекс для "Ангары" и стартовый комплекс для ракеты-носителя "Союз-2", после чего проведут переговоры.

О планах посетить Восточный Владимир Путин сообщил 12 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума. В тот же день в Россию по приглашению российского президента прибыл глава КНДР.

Утром 13 сентября жители Амурской области сняли поезд с тонированными вагонами. Состав заметили в Поздеевке.