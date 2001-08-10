Дмитрий Медведев: "Единая Россия" должна одержать победу на выборах при высоком доверии граждан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Победа «Единой России» на осенних выборах должна быть одержана при высоком доверии граждан и в ходе нормальной конкурентной борьбы – с качественной защитой результатов голосования, подчеркнул Председатель партии Дмитрий Медведев на ВКС с главами регионов – лидерами партийных списков на региональных выборах. Участие в ней приняли секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и руководитель думской фракции Владимир Васильев.
«Большинство высших должностных лиц регионов сегодня избирается от «Единой России». Как, впрочем, и в прежние годы. У нас общая программа и общие цели, которые поставлены Президентом страны», - сказал Дмитрий Медведев.
В свою очередь, Андрей Турчак отметил, что выдвижение от партии дает свои преимущества и накладывает ответственность.
«Ко всем нашим кандидатам предъявляем высокие требования – от участия в предварительном голосовании, и победы в нем, до выполнения обязательств перед жителями. Во всех регионах, где в сентябре пройдут выборы, наполняем конкретными задачами региональные разделы народной программы. Впервые делаем это и в новых регионах», - отметил он.
По всей стране собрано более 860 тысяч предложений, проведены десятки тысяч встреч с жителями.
«Вовлечение людей в решение актуальных для регионов и муниципалитетов задач – ключевой показатель эффективности партии», - подчеркнул Андрей Турчак.
Дмитрий Медведев поручил усилить работу по информированию жителей о результатах реализации народной программы, чтобы укрепить доверие к «Единой России».
«Люди должны видеть, что позитивные результаты стали итогом работы партии. Здесь не надо скромничать. Но надо и признавать недочеты, корректировать планы», - отметил он.
Главная задача на следующий финансовый год – полное обеспечение всех финансовых обязательств страны, которые предусмотрены в народной программе «Единой России», а также продолжение проектов, которые определяют качество жизни.
«Один из важнейших приоритетов для нас – это помощь фронту, участникам специальной военной операции и членам их семей, выполнение всех гуманитарных миссий, которые на себя взяла партия. Прошу к этому относиться максимально ответственно. Партия с первых дней спецоперации ведет работу и на передовой», - напомнил Председатель партии.
При этом он подчеркнул, что вся страна живёт в режиме «Всё для фронта, всё для Победы», но и текущие проблемы надо решать.
«Они от нас никуда не уйдут. Даже несмотря на то, что сейчас особый этап жизни нашей страны. Люди ждут решения и обычных текущих гражданских проблем. В сфере образования, здравоохранения, жилищного строительства, культуры. Нужно двигаться вперед. И приложить все усилия, чтобы решать социально-экономические задачи. Только в этом случае нашу партию ждет успех на выборах. А он нам нужен. И мы отлично понимаем, что успех на земле, формирует и успехи на фронте», - сказал Дмитрий Медведев.
Итоги реализации программы «Единой России» и партийных проектов в социальной сфере, экономике, энергетике, здравоохранении и культуре представили действующие губернаторы. Они отметили, что жители высоко оценивают работу партии.
Председатель партии поблагодарил глав субъектов, которые уже не первый год руководят регионами и отделениями «Единой России».
«Спасибо вам за помощь людям. И в особенности – за поддержку тех, кто находится на переднем крае специальной военной операции, и их семей. Это большая и ответственная работа, которая сейчас очень важна», - сказал Дмитрий Медведев.
В заключение он подчеркнул, что сторонники «Единой России» на осенних выборах станут основой для работы на президентской кампании в 2024 году.
«Нужно будет уделить пристальное внимание взаимодействию с избирателями, повысить в их глазах престиж партии. Уверен – вы сделаете все возможное, чтобы добиться весомых, неоспоримых результатов в ходе голосования», - сказал он.
В Единый день голосования пройдёт 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней - 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах состоятся выборы губернаторов, в Хабаровске - мэра города. В Крыму выберут депутата Госдумы по одномандатному округу №19, в Липецкой области - по одномандатному округу №144, в Карачаево-Черкесской Республике - по одномандатному округу №16, в Красноярском крае – по Дивногорскому одномандатному избирательному округу №56.
Доверие сахалинцев и курильчан, наших земляков – для нас это, прежде всего, ответственность. Мы просто обязаны сделать все для благополучия жителей островного региона, для повышения качества жизни населения, для поступательного и стабильного развития Сахалинской области и нашей Родины в целом. Для этого нужны реальные дела, направленные на решение насущных проблем земляков. Все это заложено в Народной программе «Единой России». Важно, что партия всегда поддерживает активных людей, которые стараются использовать свои возможности для реализации социально значимых проектов на благо Отчизны, - подчеркнул Александр Болотников, депутат Сахалинской областной думы.
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