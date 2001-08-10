Тихоокеанское
информационное агентство
7 Июля 2023
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14:50, | Новости политики Сахалина и Курил

Мэр Южно-Сахалинска - в тройке лидеров медиарейтинга глав городов Дальнего Востока

Мэр Южно-Сахалинска - в тройке лидеров медиарейтинга глав городов Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа за июнь 2023 года. По результатам медиаиндекса Сергей Надсадин на третьем месте, пишет astv.ru, ссылаясь на мэрию областного центра.

По данным рейтинга "Медиалогия", согласно числу упоминаний в СМИ и социальных сетях, по итогам июня первую и вторую строчки соответственно заняли глава Хабаровска Сергей Кравчук (16412) и глава Владивостока Константин Шестаков (8007). Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин укрепил позиции и занял третье место (7536).

В рейтинге представлен 21 градоначальник дальневосточных регионов.

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