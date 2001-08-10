Правительство поддержало ряд инициатив рабочей группы по СВО по соцзащите участников спецоперации и их семей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Законопроекты о поддержке участников СВО и членов их семей обсудили на встрече главы правительства Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации.
В частности, первый вице-спикер верхней палаты Парламента, секретарь Генсовета "Единой России", глава рабочей группы Андрей Турчак обратился к Михаилу Мишустину с просьбой поддержать законопроект рабгруппы по СВО о порядке страхования добровольцев спецоперации. Он отметил, что в ноябре прошлого года Госдума предусмотрела обязательное госстрахование добровольцев, принимающих участие в СВО. Но при принятии закона не был прописан механизм реализации нормы.
"Добровольцы оказались в неравных условиях с контрактниками и мобилизованными.
Сейчас они получают только выплаты, предусмотренные указом Президента, при этом лишены выплат, положенных по закону об обязательном страховании жизни и здоровья военнослужащих. Мы подготовили законопроект, устраняющий эту несправедливость. Он устанавливает основания, условия, суммы, порядок страхования добровольцев. Аналогично мерам, которые действуют для военнослужащих. Как неоднократно подчёркивал наш Президент, в окопе все равны. Поэтому просим поддержать наш законопроект и дать соответствующее поручение Правительству о подготовке положительного заключения", - сказал Андрей Турчак.
Глава Правительства поддержал инициативу, отметив, что отзыв на неё подготовят в ближайшее время.
"Абсолютно поддерживаю ваше предложение. Защитники и их близкие должны получать всю возможную помощь, в том числе в части государственного личного страхования добровольцев. Эти ребята плечом к плечу, как и действующие подразделения, сегодня защищают Родину. И, значит, на них должны распространяться все социальные гарантии, среди которых и выплаты по страховым случаям. Такое поручение будет дано. Подготовим отзыв Правительства в ближайшее время", - сказал Михаил Мишустин.
Кроме того, Андрей Турчак отметил, что поддержку получили и другие законодательные предложения рабочей группы по вопросам СВО.
"На прошлой неделе согласовали с Минтрудом окончательную редакцию поправок, направленных на приостановление срочных трудовых контрактов на период СВО для мобилизованных и добровольцев. Также с Правительством подготовили поправки о переводе в денежную форму части социальной помощи, которая предоставляется ветеранам боевых действий, введение набора социальных услуг. Уверен, до конца этой весенней сессии мы эти изменения примем", - сказал он.
Помимо этого, на встрече обсудили вопрос предоставления земельных участков Героям и полным кавалерам Ордена Славы, отметил Андрей Турчак.
"Сейчас их выделяют только под цели ИЖС, садоводства или ЛПХ. Мы предлагаем добавить к этому списку крестьянско-фермерские хозяйства. И предусмотреть передачу права на бесплатный участок супругам, детям и родителям в случае гибели участника СВО. Законопроект внесен в Госдуму и сейчас проходит согласование в Правительстве", - сообщил секретарь Генсовета партии.
Он также поблагодарил Правительство за взаимодействие с рабочей группой по вопросам СВО.
"С момента образования группы 12 инициатив уже обрели статус федеральных законов. Все они разрабатывались совместно с министерствами и ведомствами. Это признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, бесплатная юридическая помощь для участников и ветеранов специальной военной операции, упрощённый порядок признания без вести пропавшими и умершими, донастройка кредитных каникул, внеочередное зачисление в садики, школы детей добровольцев и погибших участников СВО, льготное поступление в ВУЗы, колледжи. На этапе подготовки отрабатывали их с министерствами, с Правительством. Хотел бы ещё раз поблагодарить за оперативную реакцию и поддержку", - подчеркнул Андрей Турчак.
В свою очередь, Михаил Мишустин отметил, что рабочая группа по вопросам СВО с первых дней активно включилась в законодательную работу, чтобы сформировать нормативную базу для обеспечения участников спецоперации и членов их семей всем необходимым.
Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.
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