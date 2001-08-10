Добровольцы на Сахалине осваивают оказание первой помощи в полевых условиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе занятий по тактической медицине на полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) Троицкий добровольцы отработали оказание медпомощи в полевых условиях.

В условиях максимально приближенных к боевым бойцы отрабатывали оказание доврачебной помощи, используя кровоостанавливающие жгуты и другие табельные медицинские средства, имеющиеся в индивидуальной аптечке.

В ходе занятий добровольцы научились накладывать жгуты на различные участки тела, а на манекене они выполнили сердечно-легочную реанимацию.

Помимо этого, в ходе тренировки было уделено внимание эвакуации условно раненного бойца в безопасную зону и дальнейшей его транспортировке в медицинское учреждение.

Также, медицинские специалисты рассказали обучаемым о составе медицинского подсумка и грамотном его расположении на экипировки. Отдельными темами занятий было использование подручных средств для оказания первой медицинской помощи.

Главной целью данных занятий является освоение личным составом подразделений методики оказания первой медицинской помощи. Кроме базовых знаний и навыков, инструктора делают уклон на изучение добровольцами различных способов эвакуации под огнём «противника».