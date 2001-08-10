Добровольцы на Сахалине проходят курс подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С добровольцами на Сахалине стартовал очередной курс занятий по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

На полигоне «Троицкий» опытные инструктора и участники специальной военной операции (СВО) помогают добровольцам освоить технику управления беспилотниками, а также получить профессиональные навыки необходимые в зоне проведения СВО.

С добровольцами проходят занятия по ведению разведке местности, определению координат целей и корректировки огня, также бойцы обучаются сбросу с квадрокоптера гранат в импровизированный люк боевой машины или окоп условного противника.

В ходе практических занятий будущие операторы БПЛА получают знания необходимые при выполнении боевых задач с учётом опыта, который был получен военнослужащими армейского корпуса ВВО в зоне проведения СВО.

На занятиях обучающиеся используют современные комплексы БПЛА, которые оснащены инфракрасными датчиками и камерами видеофиксации, что позволяет обнаружить замаскированного противника даже в тёмное время суток.