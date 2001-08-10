Депутаты Городской Думы Южно-Сахалинска единогласно приняли отчет Сергея Надсадина за 2022 год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава областного центра озвучил основные показатели, достигнутые муниципалитетом в разных сферах – это газификация, ремонт дорог, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство жилья и социальных объектов, поддержка предпринимательства и другие направления.

В своем докладе Сергей Надсадин подчеркнул, что Южно-Сахалинск сохраняет курс на комплексное развитие, социальную ориентированность, создание современной городской среды. Ключевыми приоритетами остаются помощь семьям военнослужащих, социальная сфера, жилищное строительство, благоустройство, транспортная доступность, создание условий для привлечения инвестиций. Мэр отметил, что сегодня при содействии регионального правительства и губернатора островного региона Валерия Лимаренко на территории города воплощаются в жизнь крупнейшие проекты: это строительство новой взлетно-посадочной полосы, современного аэровокзального комплекса, студенческого кампуса, автобусного парка. Все это, безусловно, положительно скажется как на развитии города и региона, так и на благополучии жителей.

– Моя задача, как мэра состоит в том, чтобы Южно-Сахалинск развивался по современным стандартам, которые включают в себя все составляющие благоприятного пространства. Это зеленые территории, жилье и рабочие места, комфортный транспорт, пешеходные улицы, доступные образование и спорт, улучшение экологической обстановки. Также важен постоянный и эффективный диалог с депутатами. Все вместе мы создаем условия для развития нашего города и комфортной жизни южносахалинцев, – отметил мэр.

В своем отчете Сергей Надсадин подробно остановился на развитии предпринимательства, которое сегодня является одним из импульсов социально-экономического развития Южно-Сахалинске. В городе созданы максимально комфортные условия для бизнеса. Как одно из подтверждений – в национальном рейтинге государственно-частного партнерства город прочно занимает первое место по стране. Сегодня в областном центре зарегистрировано почти 14 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В сравнении с прошлым годом прирост составил 23 процента. Такой динамике во многом способствует уверенная политика муниципалитета по поддержке бизнеса – на постоянной основе предпринимателям оказывается имущественная, консультативная и финансовая поддержка. Так, в 2022 году 106 хозяйствующих субъекта получили 117 субсидий на общую сумму почти 58 млн рублей.

В настоящее время в Южно-Сахалинске реализуется более 100 инвестиционных проектов в различных сферах экономики. Общий объем финансирования составляет более 330 млрд. рублей. Реализация проектов в перспективе позволит создать более 9 тысяч рабочих мест.

Приоритетным направлением для областного центра также была газификация городского округа. По итогам прошлого года голубое топливо пришло в 962 домов. Благодаря строительству газораспределительных сетей впервые возможность подключения получили жители Владимировки. Сейчас в Южно-Сахалинске газифицировано уже порядка 4800 домовладений и 5800 квартир.

Говоря о значимых направлениях прошлого года, мэр выделил жилищное строительство — в эксплуатацию введено более 285 тыс квадратных метров жилья. Это один из лучших показателей по Дальнему Востоку. Большое внимание уделялось переселению из ветхого и аварийного жилья, ремонту улично-дорожной сети и подъездов многоквартирных домов. Масштабные работы выполнены в рамках строительства и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства – это водозабор и сети водоснабжения в Новой Деревне, водозабор в Ново-Александрвске, канализационная насосная станции КНС-10, очистные сооружения ОСК -7.

Важным направлением для Южно-Сахалинска традиционно была сфера образования. В 2022 году начал работу новый детский сад Лукоморье в Дальнем (на 330 мест). В микрорайоне «Горизонт» продолжается строительство двух детских садов на 240 мест и школы на 550 мест, в Луговом к знанию школы № 30 строится дополнительный корпус. В настоящее время продолжается проектирование силами концессионера школы на 1260 мест в 16 микрорайоне.

После выступления мэра депутаты смогли задать главе города интересующие их вопросы. Так, Игорь Логвинов затронул вопросы озеленения территории городского округа, отметив, что необходимо активно продолжать работу по этому направлению. Депутат Майя Кириллова поблагодарила мэра и администрацию за содействие в развитии и популяризации сферы культуры. Сусанна Адрова в своем обращении обозначила ряд моментов в сфере ЖКХ, на которые стоит обратить внимание. Галина Подойникова затронула тему доступности занятий спортом. Также эффективную работу всей команды администрации города отметили Николай Артёменко, Руслан Тен, Сергей Шаров, Иван Бутаков и другие представители Городской Думы.

Подводя итог, Сергей Надсадин поблагодарил представительный орган за продуктивную работу, отметив, что достижения в отчетном году во многом были реализованы благодаря взаимодействию с депутатским корпусом, а также Контрольно-счетной палатой Южно-Сахалинска.

- Сейчас и жители и гости города отмечают те положительные изменения, которые происходят в Южно-Сахалинске. Появляются новые скверы и общественные пространства, город украшается цветами. Работа администрации выстроена качественно, грамотно расставлены приоритеты, - подчеркнул председатель Городской Думы Олег Логачев.

Завершающей частью отчета мэра Южно-Сахалинска в Городской Думе стало голосование — все присутствующие депутаты проголосовали единогласно, отчет мэра был принят.