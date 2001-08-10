14 июня состоятся личные приёмы граждан руководителями подразделений администрации Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 июня состоятся два личных приема граждан руководителями подразделений администрации Южно-Сахалинска

Так, в 16.00 с жителями планировочного района Хомутово встретится руководитель департамента землепользования.

Выездной прием пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. 2-я Центральная, 39. Для предварительной записи на прием необходимо обратиться по телефонам: 510-152, 510-151, 312-625.

С жителями Дальнего также в 16.00 встретится руководитель МКУ «Управление жилищной политики». Выездной прием пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: пер. Алых Роз, 9А, кв. 1.

Для предварительной записи на прием необходимо обратиться по телефонам: 510-090, 510-276, 300-886.