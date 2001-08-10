14 июня состоятся личные приёмы граждан руководителями подразделений администрации Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
14 июня состоятся два личных приема граждан руководителями подразделений администрации Южно-Сахалинска
Так, в 16.00 с жителями планировочного района Хомутово встретится руководитель департамента землепользования.
Выездной прием пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. 2-я Центральная, 39. Для предварительной записи на прием необходимо обратиться по телефонам: 510-152, 510-151, 312-625.
С жителями Дальнего также в 16.00 встретится руководитель МКУ «Управление жилищной политики». Выездной прием пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: пер. Алых Роз, 9А, кв. 1.
Для предварительной записи на прием необходимо обратиться по телефонам: 510-090, 510-276, 300-886.
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