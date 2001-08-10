Делегация из Приморского края перенимает опыт проектного управления у Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представители администрации города Большой камень Приморского края посетили Южно-Сахалинск для знакомства с опытом внедрения проектного управления, цифровизации и бережливых технологий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Администрация Южно-Сахалинска при поддержке правительства островного региона успешно применяет лучшие практики проектного управления. Достижения муниципалитета отмечены на самом высоком уровне. В этом году областной центр удостоен первого места на конкурсе профессионального управления "Проектный Олимп". Значимые результаты - по внедрению в работу администрации и муниципальных предприятий бережливых технологий. В частности, в прошлом году было успешно реализовано 74 бережливых проекта. Важным направлением этой работы является обмен опытом с другими городами, в том числе тиражирование реализованных практик.

- Делегация из Большого Камня уже во второй раз прибывает в областной центр в рамках межмуниципального сотрудничества, - рассказала начальник управления делами администрации городского округа Большой Камень Нина Жидяева. - Ряд наработок, представленные Южно-Сахалинском, уже начали применять. Есть понимание, что и бережливые технологии, и проектное управление позволяют выстраивать работу эффективнее. Для нашего города, в котором реализуется много больших проектов, ведется строительство судоверфи, очень важно знакомство с передовым опытом.

В рамках обмена опыта для представителей делегации были организованы лекции и практические занятия. Также ключевым событием стало посещение МКП "Завод строительных материалов им. М. А. Федотова" - в прошлом году предприятию, отвечающему за чистоту и содержание дорог областном центре, присвоено звание образцового по внедрению технологий "бережливого производства". О том, какие мероприятия, позволили достичь такого результата, гостям из Приморья рассказал главный механик завода Алесь Моисеенко.

- Разработаны и внедрены стандарты уборки города, ремонта техники, которые позволили улучшить показатели нашей работы. Качество содержания улиц заметно улучшилось. Мы нашли потери и ликвидировали их. Так, время протекания процессов по техническому обслуживанию машин сократилось примерно на 80 процентов. А это значит, что возросла производительность труда. Совершенствуем работу участка шиномонтажных работ, чтобы значительно сократить время простоя техники в случае поломки, - рассказал Алесь Моисеенко.

Начальник отдела обеспечения топливных ресурсов Павел Сгибнев обратил внимание представителей делегации на проект, который позволит экономить горючую жидкость при производстве асфальта. В качестве топлива для нагревателей на заводе частично можно использовать отработанное машинное масло.

- В настоящее время налаживаем процесс. За счет использования собственных ресурсов сможем сэкономить примерно 5 процентов от закупки, - отметил Павел Сгибнев.

Отдельный блок работы делегации был посвящен управлению данными. В ходе презентации советник мэра по цифровой трансформации Дмитрий Стенько рассказал гостям из Большого Камня о внедрении электронной трехмерной модели города и работе, которая реализуется структурными подразделениями муниципалитета с его помощью. Так, на цифровом двойнике отражает актуальные сведения об объектах строительства, социальной инфраструктуры, жилом фонде, учреждениях образования. Это служит одним из инструментом для планирования градостроительных решений, получения сведений обо всех объектах, расположенных на территории городского округа.