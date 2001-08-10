Делегация из Приморского края перенимает опыт проектного управления у Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Представители администрации города Большой камень Приморского края посетили Южно-Сахалинск для знакомства с опытом внедрения проектного управления, цифровизации и бережливых технологий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Администрация Южно-Сахалинска при поддержке правительства островного региона успешно применяет лучшие практики проектного управления. Достижения муниципалитета отмечены на самом высоком уровне. В этом году областной центр удостоен первого места на конкурсе профессионального управления "Проектный Олимп". Значимые результаты - по внедрению в работу администрации и муниципальных предприятий бережливых технологий. В частности, в прошлом году было успешно реализовано 74 бережливых проекта. Важным направлением этой работы является обмен опытом с другими городами, в том числе тиражирование реализованных практик.
- Делегация из Большого Камня уже во второй раз прибывает в областной центр в рамках межмуниципального сотрудничества, - рассказала начальник управления делами администрации городского округа Большой Камень Нина Жидяева. - Ряд наработок, представленные Южно-Сахалинском, уже начали применять. Есть понимание, что и бережливые технологии, и проектное управление позволяют выстраивать работу эффективнее. Для нашего города, в котором реализуется много больших проектов, ведется строительство судоверфи, очень важно знакомство с передовым опытом.
В рамках обмена опыта для представителей делегации были организованы лекции и практические занятия. Также ключевым событием стало посещение МКП "Завод строительных материалов им. М. А. Федотова" - в прошлом году предприятию, отвечающему за чистоту и содержание дорог областном центре, присвоено звание образцового по внедрению технологий "бережливого производства". О том, какие мероприятия, позволили достичь такого результата, гостям из Приморья рассказал главный механик завода Алесь Моисеенко.
- Разработаны и внедрены стандарты уборки города, ремонта техники, которые позволили улучшить показатели нашей работы. Качество содержания улиц заметно улучшилось. Мы нашли потери и ликвидировали их. Так, время протекания процессов по техническому обслуживанию машин сократилось примерно на 80 процентов. А это значит, что возросла производительность труда. Совершенствуем работу участка шиномонтажных работ, чтобы значительно сократить время простоя техники в случае поломки, - рассказал Алесь Моисеенко.
Начальник отдела обеспечения топливных ресурсов Павел Сгибнев обратил внимание представителей делегации на проект, который позволит экономить горючую жидкость при производстве асфальта. В качестве топлива для нагревателей на заводе частично можно использовать отработанное машинное масло.
- В настоящее время налаживаем процесс. За счет использования собственных ресурсов сможем сэкономить примерно 5 процентов от закупки, - отметил Павел Сгибнев.
Отдельный блок работы делегации был посвящен управлению данными. В ходе презентации советник мэра по цифровой трансформации Дмитрий Стенько рассказал гостям из Большого Камня о внедрении электронной трехмерной модели города и работе, которая реализуется структурными подразделениями муниципалитета с его помощью. Так, на цифровом двойнике отражает актуальные сведения об объектах строительства, социальной инфраструктуры, жилом фонде, учреждениях образования. Это служит одним из инструментом для планирования градостроительных решений, получения сведений обо всех объектах, расположенных на территории городского округа.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
08:59 Сегодня На Сахалине автомобиль упал с моста в реку, трое погибших
09:58 Сегодня Валерий Лимаренко потребовал срочно найти детского эндокринолога в областную больницу
15:10 Сегодня Дизайн новых автобусных остановок Южно-Сахалинска создали дети
12:00 Сегодня Южносахалинцев приглашают на диспансеризацию
09:15 28 Марта Жителям Южно-Сахалинска напоминают о способах оплаты новых квитанций
16:47 31 Марта Более четырех тысяч телемедицинских консультаций провели сахалинские врачи с начала года
15:54 30 Марта Сахалинец попросил у таксиста телефон "позвонить" и перевел себе 18 тысяч рублей
09:56 31 Марта За информацию о хищении элементов опор объявлено вознаграждение
15:53 16 Марта Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском
- 00:51 6 Марта Где можно оформить кредит без подтверждения дохода?
17:26 10 Марта В Сахалинской области будут проводить полный цикл мероприятий экстракорпорального оплодотворения
16:31 23 Марта Мэр Большого Камня, объявленный в федеральный розыск, бесследно исчез
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?