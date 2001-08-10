Право России на Победу: Владимир Путин огласил послание Федеральному Собранию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вопросам социальной поддержки и поддержки участников СВО и их семей, увеличения МРОТ, развития регионов, в том числе новых, экономики, образования и других сфер, а также внешней политики России было посвящено 18-е Послание Президента.

Владимир Путин поблагодарил всех жителей России за мужество и решимость и отметил, что абсолютное большинство граждан поддержали СВО и действия по защите Донбасса. Также он поблагодарил всех героев, выполняющих задачи спецоперации.

«Наш долг – поддержать семьи, потерявшие родных, близких, помочь им вырастить детей, дать им образование, профессию. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почётом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты», - подчеркнул Президент.

Глава государства поручил создать специальный государственный фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, переквалификации и трудоустройстве.

Отдельная важная задача фонда – организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается.

«За каждой семьёй погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплён персональный социальный работник, который в ходе личного общения в режиме реального времени будет решать возникающие вопросы. Уже в этом году структуры фонда должны быть развёрнуты во всех регионах», - поручил Владимир Путин.

Помимо этого, он предложил установить для всех военнослужащих - участников СВО регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учёта времени на дорогу – эту инициативу с Минобороны ранее прорабатывала Рабочая группа по вопросам СВО, которую возглавил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Говоря о социальной политике, Президент остановится на увеличении МРОТ и развитии мер поддержки семей с детьми.

- Особый акцент Президент сделал на развитии социальной сферы, поддержке материнства и детства — для меня, как для председателя регионального отделения «Союза женщин России», регионального координатора партийного проекта "Женское движение Единой России" эта тема особенно важна, - отметила депутат Сахалинской областной Думы Наталья Коршунова. - В частности, Владимир Владимирович анонсировал небывалое увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года — сразу на 18,5%! А это значит, что вырастут и размеры поддержки беременных женщин и детей. Еще более ускоренными темпами продолжится обновление школ, детских садов, учреждений здравоохранения и социальных объектов. Особенное внимание будет уделено при этом российским селам. Хорошие бюджетные вливания ждут сферу ЖКХ, также запланированы масштабные работы по ремонту дорог.

Регионы для своего развития получат возможность получить средства на нацпроекты, которые были зарезервированы на 2024 год через беспроцентные казначейские кредиты. Также прямое влияние на инфраструктурное развитие окажет продолжение программы социальной газификации, которую «Единая Россия» реализует вместе с «Газпромом».

«Уже принято решение распространить её на социальные объекты: детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты. А для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе: они всегда смогут обратиться за подключением к сетям газоснабжения», - отметил Президент.

Помимо этого, он напомнил о важности строительства объектов социальной инфраструктуры. Президент напомнил, что по программе капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует с Минпросвещения, к концу этого года приведут в порядок почти 3,5 тысячи зданий.

«Из них большая часть – в сельских территориях, мы специально это сделали. В этом году такая работа также разворачивается в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. С 2025 года федеральные средства на ремонт и обновление детских садов, школ, техникумов и колледжей будут выделяться регионам на регулярной основе, чтобы в принципе не допускать ситуаций, когда здания оказываются в запущенном состоянии», - сказал Владимир Путин.

Для развития образования Президент предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения может составить от четырёх до шести лет. Если профессия требует дополнительной подготовки, студент сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре. В отдельный уровень высшего образования выделят аспирантуру с акцентом на подготовку кадров для научной и преподавательской деятельности.

Особое внимание Президент уделил повышению кадрового потенциала армии и флота. Он поручил укреплять гарантии для трудовых коллективов и запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК.

«Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жильё возьмёт на себя государство», - отметил глава государства.

В заключение Президент отдельно остановился на поддержке фронта и участии в этом жителей страны. Владимир Путин подчеркнул, что фронт проходит сейчас через сердца миллионов людей.

«Они отправляют на передовую медикаменты, средства связи, снаряжение, транспорт, тёплые вещи, маскировочные сети. Всё, что помогает сохранить жизни наших ребят. Все молитвы на разных языках – за Победу, за боевых товарищей, за Родину. Правда – за нами», - заключил президент.

Как отметил Андрей Турчак, комментируя итоги послания, сегодня вся страна сплотилась ради общей цели – все для фронта и все для Победы.

«Главная мысль послания: «Народ и Армия едины». Десятки тысяч людей во всех регионах, от мала до велика, ежедневно вносят свой вклад в ее достижение. И сегодня президент лично поблагодарил всех, кто занят этой работой. И так в нашей стране было, есть и будет. И только так победим!» - заключил секретарь генсовета «Единой России».