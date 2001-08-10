Южно-Сахалинск занял 15-е место в России по эффективности управления
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По итогам 2022 года под руководством мэра Сергея Надсадина управленческая команда областной столицы повысила показатели. Шестой рейтинг эффективности управления в городских округах РФ составило Агентство политических и экономических коммуникаций.
В политическом исследовании отметили общую положительную динамику относительно прошлого года, которая означает, что в условиях новых социально-экономических и управленческих вызовов власти городских округов в России смогли повысить качество своей работы. Южно-Сахалинск продолжает укреплять позиции. По итоговому показателю город переместился с 17 на 15 место рейтинга, общий балл эффективности увеличился до 0,572.
Рейтинг Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) делится на два блока: политико-управленческий и социально-экономический. По каждому из них приводится своя оценка. Итоговый результат определяется путем сложения двух показателей. В АПЭК обратили внимание на то, что Южно-Сахалинск сохранил место в первой десятке социально-экономического блока (4 место с 0,565 балла, рост на 3 пункта). В политико-управленческом блоке город поднялся с 44 на 40 место (0,579 балла).
Исследованием занимались 179 экспертов, среди них политологи, экономисты, урбанисты и другие специалисты. В исследование вошли 92 города, все столицы субъектов РФ (кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), а также города с населением более 300 тысяч человек.
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