"Единая Россия" совместно с Минпросвещения провели первый Всероссийский форум "Школа Героя"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
"Единая Россия" и Минпросвещения при поддержке Российского военно-исторического общества провели первый Всероссийский форум "Школа Героя". Он прошёл в Музее Победы на Поклонной горе в Москве и был приурочен ко Дню Героев Отечества.
В своём приветственном слове к участникам форума президент Владимир Путин подчеркнул, что считает проведение мероприятия значимой и востребованной инициативой, которая призвана внести большой вклад в воспитание детей и молодёжи, объединить созидательный потенциал общественных, волонтёрских, общеобразовательных организаций, которые носят имена легендарных Героев.
«Наша страна во все времена славилась яркими, талантливыми, сильными духом людьми. Их отвага, трудовые свершения навеки останутся в памяти народа. Мы гордимся воинами, защищающими сегодня безопасность, национальные интересы Отечества. Отрадно, что давняя традиция называть школы в честь выдающихся современников получила широкую поддержку. Таких учебных заведений насчитывается более 6 тысяч», – отметил Президент, обращение которого зачитал его помощник, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
В свою очередь, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в обращении к участникам форума подчеркнул, что задача партии – оберегать историческую память и не допускать её искажения, делать все, чтобы к истории Отечества дети и подростки относились с интересом и уважением.
"Нацизм пытается идти в наступление и в наши дни. Мы должны быть сильными и стойкими, чтобы не дать врагу ни малейшего шанса. Наши солдаты и офицеры, которые участвуют в специальной военной операции, – настоящие герои. И они готовы пожертвовать всем, в том числе и своей жизнью, чтобы миллионы наших людей могли говорить на родном языке. Сохранить свои традиции, культуру, веру, само право жить. Как и те, кто напряжённым самоотверженным трудом помогают приблизить нашу Победу. Врачи, работники оборонных предприятий, добровольцы, люди самых разных профессий. Все они – герои современной, великой России, достойные безграничного восхищения за свой подвиг во имя Отечества", – подчеркнул Дмитрий Медведев.
Министр просвещения Сергей Кравцов предложил проводить форум "Школа Героя" ежегодно. Он отметил, что идея его проведения появилась при подготовке совместных с «Единой Россией» мероприятий по развитию патриотического проектов.
"За полгода мы сделали перепись, посмотрели 40 тысяч школ и сегодня знаем каждую школу, а их 6 тысяч, которые носят имя Героя. Важно, чтобы ребята знали, почему ту или иную школу назвали в честь того или иного Героя. Ведь Герой – это тот, на кого равняется молодой человек. Я предлагаю создать Ассоциацию школ Героев – виртуальный музей", – сказал Сергей Кравцов.
Кроме того, "Единая Россия" создаст интерактивную карту "Парта Героя" - по всей стране уже открыто около 10 тысяч таких парт. Пилотный цифровой проект реализуют в Волгоградской области. Это сайт, где будет размещена карта всех открытых в регионе парт героев с полной информацией о них. 9 декабря и накануне такие парты открылись в Магаданской области, Забайкальском крае, Приморье, Волгоградской области и ряде других регионов.
Всероссийский проект "Парта Героя" начал свою реализацию в Сахалинской области с 2018 года в рамках партийного проекта "Единой России" - "Новая школа". Честь сидеть за "Партой Героя" выпадает только тем ребятам, которые достигли особых успехов в учебе, совершили подвиг или являются лидерами общественных объединений.
В настоящее время в Сахалинской области открыты 44 парты, 14 из которых посвящены участникам специальной военной операции.
- Очень правильно, что имена защитников, настоящих патриотов Родины увековечиваются в том числе и в школах. У детей и молодежи должно быть уважительное отношение к героическому прошлому, настоящему и конечно, к доблестным подвигам земляков, - говорит региональный координатор партийного проекта «Новая школа», министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
Ещё одна инициатива, с которой вышла "Единая Россия", - предоставлять льготы при поступлении в вузы для Героев России и Героев, трижды награждённых Орденом Мужества. Они смогут бесплатно и без конкурса поступать в любой вуз, а также бесплатно учиться на подготовительных курсах.
Также в рамках партпроекта "Единой России" "Историческая память" на форуме прошла церемония гашения почтовых марок из серии "Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции", посвящённых российским военным, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга и удостоенным звания Героя РФ посмертно. Было выпущено 10 марок - на каждой изображен портрет Героя, сцена боевых действий и медаль "Золотая Звезда".
С инициативой выпустить марки, посвящённые Героям России – участникам СВО, в апреле выступил глава комитета Госдумы по информполитике ("Единая Россия"), федеральный координатор партийного проекта "Историческая память" Александр Хинштейн.
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