С мобилизованными военнослужащими ВВО на Сахалине проходят занятия по управлению дронами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С мобилизованными военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине проходят занятия по управлению различными видами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Занятия проходят на полигоне «Успеновский», где опытные операторы мотострелкового соединения помогают мобилизованным сахалинцам освоить азы управления БПЛА.
Программа обучения операторов БПЛА на Сахалине включает в себя как теоретические, так и практические занятия на полигоне.
В ходе занятий мобилизованные военнослужащие получают основные знания и навыки, необходимые операторам БПЛА при выполнении боевых задач с учётом особенностей рельефа местности в местах проведения специальной военной операции.
Помимо этого, на практике военнослужащие выполняют подготовку комплексов БПЛА к полёту и их эксплуатации в условиях сильного порывистого ветра. Также, мобилизованные отрабатывают вопросы определения характера целей, передачи координат их местоположения и расстояния до них.
Для разведки местности военнослужащие используют современные комплексы БПЛА, которые оснащены инфракрасными датчиками и камерами видеофиксации, что позволяет обнаружить замаскированного противника даже в тёмное время суток.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
- 09:32 Сегодня Cахалинские судебные приставы организовали и провели флешмоб «Мы – едины»
- 11:13 Сегодня Сахалинская область получила еще 1,8 миллиарда рублей на расселение аварийного жилья
12:03 Сегодня В Сахалинской области дан старт движению по обновленному участку трассы А-393
10:23 Сегодня В Южно-Сахалинске устанавливаются обстоятельства гибели рабочего
12:57 28 Октября Мобилизованные танкисты ВВО на Сахалине совершенствуют навыки стрельбы
16:10 28 Октября Почти 10 тысяч ярмарок прошло на Сахалине и Курилах с начала года
16:16 28 Октября Власти держат на контроле работы по завершению строительства детской школы искусств в Луговом
15:39 28 Октября Часть улицы Крылова в Южно-Сахалинске временно закроют для движения
- 01:53 14 Октября
13:39 21 Октября Семью мобилизованного из Корсакова переселяют в новостройку
11:55 14 Октября Сахалинцы смогут бесплатно пересаживается с поезда на автобус
10:09 24 Октября Власти Сахалина проверяют соответствие доходов и расходов депутата Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 15:16 Сегодня Подключение к газу позволяет южносахалинцам экономить на отоплении
- 10:16 Вчера 15 семей на Итурупе отметили новоселье
- 14:06 27 Октября На специальный показ "Подольских курсантов" в Южно-Сахалинск приедет актер Глеб Данилов
- 08:39 24 Октября На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на 10 километров в высоту
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?