С мобилизованными военнослужащими ВВО на Сахалине проходят занятия по управлению дронами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С мобилизованными военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине проходят занятия по управлению различными видами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Занятия проходят на полигоне «Успеновский», где опытные операторы мотострелкового соединения помогают мобилизованным сахалинцам освоить азы управления БПЛА.

Программа обучения операторов БПЛА на Сахалине включает в себя как теоретические, так и практические занятия на полигоне.

В ходе занятий мобилизованные военнослужащие получают основные знания и навыки, необходимые операторам БПЛА при выполнении боевых задач с учётом особенностей рельефа местности в местах проведения специальной военной операции.

Помимо этого, на практике военнослужащие выполняют подготовку комплексов БПЛА к полёту и их эксплуатации в условиях сильного порывистого ветра. Также, мобилизованные отрабатывают вопросы определения характера целей, передачи координат их местоположения и расстояния до них.

Для разведки местности военнослужащие используют современные комплексы БПЛА, которые оснащены инфракрасными датчиками и камерами видеофиксации, что позволяет обнаружить замаскированного противника даже в тёмное время суток.