Менее 30 процентов сахалинцев и курильчан пришли на выборы депутатов областной думы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На выборах в Сахалинской области проголосовали почти 30% избирателей, рассказали ТИА "Острова" в областном избиркоме.

Островной избирком подвел предварительные итоги трёхдневного голосования по выборам депутатов Сахалинской областной думы восьмого созыва. Число пришедших на избирательные участки составило 29,73% от общего количества избирателей, включенных в списки для голосования, а именно 111 161 человек. Досрочно свое конституционное право реализовали 3002 избирателя.

Избирательный процесс на Сахалине и Курилах прошел без серьезных нарушений, которые могли бы сказаться на результатах. Это стало возможным, как отметила председатель областного избиркома Виктория Черкасова, сплоченной и дружной работе всех участников избирательного процесса.

«Три дня сахалинцы и курильчане голосовали за новый состав островного парламента, демонстрируя активную гражданскую позицию и неравнодушие к будущему Сахалинской области. Поэтому в первую очередь благодарю земляков за участие на выборах депутатов областной думы восьмого созыва.

Выражаю также благодарность всем участникам избирательного процесса, чья четкая и профессиональная работа позволила провести нынешние выборы на самом высоком организационном уровне. Это органы государственной власти и местного самоуправления, территориальные, окружные и участковые комиссии, кандидаты, партии, СМИ, правоохранительные органы, наблюдатели от политических партий и общественных движений. Благодаря им в островном регионе удалось провести открытые и честные выборы», - подчеркнула глава избиркома.